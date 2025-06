Si tratta di una rivisitazione in chiave futuristica delle vicende di Pinocchio, il noto personaggio della favola di Collodi. Due gli spettacoli in programma con protagonisti i ragazzi dell’Istituto Fermi-Pitagora-Calvosa

Anche quest’anno scuola e teatro si incontrano. Gli studenti dell’Iis“Fermi – Pitagora – Calvosa” di Castrovillari, hanno preso parte ad un laboratorio teatrale, realizzato grazie ai fondi del Pnrr, che li ha impegnati per diversi mesi nella preparazione di uno spettacolo teatrale avente per titolo “Le avventure di Naocchio. Proppracconto artificiale di un automa del 2099”, rivisitazione in chiave futuristica delle vicende di Pinocchio, il noto personaggio della favola di Collodi.

Il testo – si legge in una nota stampa - nasce da una riscrittura del prof. Francesco Gallo, anche regista dello spettacolo, che negli scorsi anni ha confezionato tre allestimenti di grande fascino e qualità con i ragazzi dell’istituto (Moby Dick, Le Rane e Desdemona). Per questa nuova avventura teatrale Gallo è stato coadiuvato nella drammaturgia e nella regia dalla prof.ssa Paola Aprile, mentre i docenti Francesca Gaudio e Angelo Pandolfi sono i tutor del progetto. Di fondamentale importanza è stata la collaborazione costante di Francesca Vico, che in qualità di esperta esterna e aiuto regista, insieme ai docenti, ha accompagnato con grande professionalità i ragazzi, i veri protagonisti del progetto, in tutte le fasi del lavoro. Gli spettacoli saranno due, entrambi il venerdì 6 giugno, e si terranno presso il Teatro Sybaris nel Protoconvento di Castrovillari.

La matinée a beneficio degli alunni dell’istituto, avrà inizio alle 10,30, la serale prevista alle 21,15 sarà aperta al pubblico fino ad esaurimento dei biglietti e dei posti disponibili. L’evento proporrà anche musica dal vivo, grazie alla partecipazione dei maestri Salvatore e Mario Chiodi, chitarra e batteria, di Matteo Todisco, fisarmonica e chitarra e di Mario Dorsa, voce, che eseguiranno delle canzoni di Bertolt Brecht.