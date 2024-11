Weekend ricco di appuntamenti in Calabria. Dal Pollino allo Stretto, spazio alla musica, all'enogastronomia, alla cultura e al divertimento. Ecco alcune delle iniziative più interessanti in programma nella nostra regione in questo fine settimana.

"Festival d'Autunno - Omaggio a Puccini" a Santa Caterina dello Ionio

Appuntamento a Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, venerdì 25 ottobre con l'evento "Omaggio a Puccini, Galà Lirico". Nell'ambito del "Festival d'Autunno", si terrà nella suggestiva cornice della Chiesa S. Annunziata un prestigioso galà lirico per omaggiare la straordinaria figura di Puccini in occasione del centenario della sua morte. Prevista l'esecuzione delle arie più celebri dell'indimenticato compositore, tratte da opere come "Turandot", "Bohème", "Madama Butterfly" e "Tosca". Le interpretazioni saranno affidate al soprano Giorgia Teodoro e al tenore Alessandro D’Acrissa, accompagnati dal trio Fonè, formato da Sabina Fedele (viola), Giuseppe Arnaboldi (violino) e Giovanni Mazzuca (pianoforte).

Festa del Cioccolato a Cosenza

Grande attesa a Cosenza per la 21esima edizione della Festa del Cioccolato in programma da venerdì 25 a domenica 27 ottobre sull'isola pedonale di Corso Mazzini. Un evento che coinvolgerà affermati maestri cioccolatieri e operatori del settore provenienti da ogni parte d'Italia con l'obiettivo di deliziare i presenti con una vasta gamma di dolci e prelibatezze. Previsti stand tematici, laboratori didattici e show cooking.

Vibo in Fermento - Sulle vie dei mastri birrai

Prenderà il via a Vibo Valentia alle ore 18.30 di venerdì 25 ottobre la terza edizione di "Vibo in fermento". Lungo corso Vittorio Emanuele III i migliori birrifici calabresi si racconteranno e daranno modo ai presenti di conoscere l'origine delle materie prime delle loro birre e i loro prodotti. Previsti punti food, seminari introduttivi alla birra artigianale, concerti e corsi di degustazione.

Raoul Bova a Catanzaro

Sarà in scena a Catanzaro con "Il nuotatore di Auschwitz" il celebre attore Raoul Bova. Lo spettacolo, ispirato alla vera storia di Alfred Nakache e al libro “Uno psicologo nei lager” di Viktor E. Frankl, è previsto alle ore 21 di venerdì 25 ottobre al Teatro comunale della città capoluogo.

Rhegion International Film Festival

Appuntamento al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria dal 25 al 27 ottobre con la rassegna cinematografica "Rhegion International Film Festival" promossa dall’Associazione Culturale Archeovisiva ETS in partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission e la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e il Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” di Reggio Calabria.

"Festival dell'Argomento a Piacere" a Roccella Ionica

Si terrà a Roccella Ionica, nell'affascinante ex convento dei Minimi, l'anteprima del Festival dell'Argomento a Piacere. L'edizione zero dell'evento, la cui direzione artistica è affidata al giornalista Tommaso Labate, è prevista per le giornate del 25 e del 26 ottobre con inizio alle ore 18. Ospite della prima serata sarà l'economista Carlo Cottarelli mentre sabato 26 sarà il fumettista Makkox Marco Dambrosio a raccontarsi. L'iniziativa punta a scoprire il lato più autentico dei volti noti della cultura italiana, chiamati ad esprimersi in un tema a piacere.

"La Notte Rossa - Sua maestà A Grupariata" a Luzzi

Si terrà sabato 26 Ottobre alle 19 a Luzzi, in provincia di Cosenza, l'evento della “Notte Rossa” dedicato alla celebre “Grupariata", prodotto tipico della tradizione gastronomica luzzese. Previsti nel corso della serata stand enogastronomici, il concorso "Sua maestà a grupariata" per premiare la versione migliore del piatto tipico e per finire lo spettacolo musicale con il "Sabatum quartet". La manifestazione è organizzata dall’associazione Re-Genesis Thebae.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Lamezia Terme

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales saranno in scena a Lamezia Terme con lo spettacolo "Buongiorno Papà", una commedia tenera sull’imprevedibilità della vita. Appuntamento in programma al Teatro Grandinetti sabato 26 ottobre.

Diodato in concerto a Rende

Tappa calabrese per Diodato. Il cantautore sarà in concerto a Rende, al Cinema Teatro Garden, sabato 26 ottobre alle ore 21.

"Festival d'Autunno - Tra Oriente e Occidente" a Catanzaro

Il Festival d'Autunno celebra il teatro e la musica con un weekend che unisce le culture dell'Oriente e dell'Occidente.

Sabato 26 ottobre, al Museo Marca di Catanzaro, appuntamento alle ore 18 con lo spettacolo “4/3/1944… Lucio Dalla” durante il quale Cesare Bocci, accompagnato da musicisti talentuosi, eseguirà alcuni dei brani più celebri del cantautore bolognese.

Sarà il Teatro Politeama di Catanzaro ad ospitare sabato 26 ottobre alle 21 lo storytelling di Federico Buffa “La milonga del fútbol”. Un evento pensato per omaggiare il mito di Maradona.

Domenica 27 ottobre alle 10 appuntamento al Parco della Biodiversità della città capoluogo con “A piedi nudi sull’erba”, una lezione aperta di yoga con Vincenzo Bosco di Sathya Ananda Yoga.

Castrovillari Film Festival

Appuntamento dal 27 al 31 ottobre con la sesta edizione del "Castrovillari Film Festival – Festival Internazionale del Cortometraggio". Un evento che consentirà a Castrovillari di ospitare cinque giorni di masterclass, incontri e proiezioni, dedicati al mondo del cinema d'autore e dei giovani registi emergenti.

Festa del Fungo a Serra San Bruno

Torna a Serra San Bruno la Festa del Fungo. Appuntamento fissato per sabato 26 e domenica 27 ottobre con un articolato programma di eventi pensato per esaltare la ricchezza e la varietà dei funghi locali. Previsti laboratori, degustazioni, stand enogastronomici, escursioni, talk show. Non mancheranno inoltre spettacoli dal vivo. Tra i momenti più attesi, il concerto di Davis Muccari in programma per sabato 26 ottobre alle ore 18.30.