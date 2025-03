E’ Carnevale. Con l’incoronazione di “Re Burlone”, l’evento carnascialesco più famoso della regione, giunto alla 67^ edizione, si entra nel vivo della manifestazione castrovillarese, la più longeva del Meridione d’Italia.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco cittadina, presidente, Eugenio

Iannelli, direttore artistico, Gerardo Bonifati, in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, valorizza, per come vuole rigorosamente la tradizione, il mascheramento, peculiarità e vera attrazione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore.

L’impostazione organizzativa, l’espressione culturale, la longevità, la grande partecipazione di pubblico, rendono oggi il Carnevale di Castrovillari uno dei più grandi eventi invernali calabresi; inserito dal Touring Club tra i più importanti carnevali d’Italia, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell’elenco dei carnevali storicizzati Italiani; come Viareggio, Venezia, Putignano, Sciacca, Cento etc, che gli è valso il prestigioso riconoscimento di evento storicizzato e di alto interesse regionale e culturale dalla Regione Calabria.

Il Carnevale di Castrovillari è Maschere. Si parte la domenica (2 marzo) con la “Parata della Gioia” che coinvolge i piccoli protagonisti dell’evento carnascialesco, l’evento curato da Tiziana La Vitola è abbinato il Concorso Artistico del Manifesto “Carnevale dei Bambini” che coinvolge le scuole primarie di Castrovillari. L’elaborato che si è aggiudicato il primo posto è

diventato il manifesto ufficiale del Carnevale dei Bambini.

Una bella mattinata in maschera, dove i bimbi in un serpentone colorato e gioioso, verranno accompagnati dalla neo Madrina del Carnevale, Sofia Lampis. Nel corso della mattinata saranno premiati i vincitori del “Concorso Artistico del Manifesto “Carnevale dei Bambini”, evento che nasce in collaborazione con le scuole cittadine e l’apporto dei club di servizio, Lions, Rotary, Kiwanis e poi tutti a ballare con il concerto per bambini con Anna Franca Caruso.

Al pomeriggio la prima grande sfilata che si ripeterà il martedì (4 Marzo). Gruppi Mascherati, Carri Allegorici e Gruppi Folklorici, abbinate al “Concorso Gruppi Mascherati e Carri Allegorici” dedicato al compianto Franco Minasi che per anni “ha rappresentato un valore aggiunto” per la Pro Loco ed il suo Carnevale, partecipando a tante edizioni con estro e originalità e all’allestimento di maschere e carri esilaranti, sfileranno in un lungo serpentone di 3 Km lungo il corso principale, indossando gli abiti che nei mesi sono stati realizzati dalle scuole e nelle case dei cittadini, che diventano dei veri e propri laboratori.

Per i partecipanti al concorso sarà il primo banco di prova e sarà una giuria tecnica e una popolare (attraverso la Lotteria del Carnevale), a stilare la prima classifica che si andrà a sommare a quella di martedì 4 marzo che decreterà il gruppo, il carro e la maschera più bella.

Oltre ai gruppi mascherati ben 11 iscritti al concorso e uno fuori concorso e cinque Carri Allegorici, si aggiungeranno i Gruppi Folklorici provenienti dal: Brasile-Kazakistan-Serbia-Camerun e naturalmente Italia, con in testa il Gruppo ospitante l’evento, “Pro Loco di Castrovillari”. Sempre domenica 2 marzo, la festa proseguirà al Pala Organtino, in Piazza “B. D’Arienzo. Start ore 22.00

Le origini del Carnevale di Castrovillari risalgono al 1635 quando venne rappresentata, dinanzi alla sede universitaria cittadina, in occasione dei riti carnascialeschi, la farsa teatrale dialettale calabrese, “Organtino” di Cesare Quintana; maschera che è diventata l’icona del Carnevale. E sarà poi Organtino, e Re Burlone che martedì dovranno cedere il posto alla Quaresima.