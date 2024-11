L'evento è in programma domani, 22 agosto, in località Campodorato, popolosa frazione del comune del Catanzarese. La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio della Pro Loco Ligea

Cresce l’attesa per il concertone di Cecè Barretta a Nocera Terinese. Domani, 22 agosto, il cantautore calabrese si esibirà in località Campodorato, popolosa frazione del comune del Catanzarese. L’evento rientra nell’ambito delle manifestazioni denominate “Campodorato in festa”, patrocinate dalla locale Pro Loco Ligea presieduta da Francesco Cristofaro. La manifestazione va a completare il fitto calendario degli eventi organizzati dall’associazione culturale nocerese durante l’estate.

Il tutto è stato realizzato grazie all’assiduo lavoro di alcuni ragazzi associati alla Pro loco che, senza soste, per oltre un mese, hanno bonificato un’area di 15mila metri quadrati rendendola agibile. Inoltre molti residenti della zona hanno, in maniera volontaria, aiutato affinché l’evento riuscisse.

L’appuntamento, dunque, è per le 22 di domani sera, quando Cecè inizierà a cantare e far ballare i presenti a ritmo dei suoi più grandi successi come “Iu nun ti puazzu amari”, “Terra del Sud” e molti altri. Nell’attrezzatissima area saranno allestite diverse zone ristoro con diversi stand gastronomici. Tutto pronto in una notte di fine estate che si preannuncia caldissima nella splendida location di Nocera Terinese.