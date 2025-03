“Si è chiusa l’edizione 2025 della Fiera di San Giuseppe che si è svolta in maniera ordinata ed in sicurezza. Già questa mattina la città è ritornata alla sua normalità”. È quanto afferma il sindaco Franz Caruso con riferimento all’importante evento fieristico di Cosenza e della sua vasta provincia che, terminato ieri sera, non ha lasciato alcuno strascico di disordine e sporcizia. E, infatti, sin dalle prime ore di questa mattina sono state avviate e portate a compimento le operazioni di pulizia coordinate dagli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto.

Il sindaco Franz Caruso ha, quindi, rilanciato la novità dell’edizione 2025 della Fiera di San Giuseppe rappresentata dal ritorno della rassegna musicale “San Giuseppe Rock”.

“Nel solco di una tradizione che guarda anche alle giovani generazioni – ha sostenuto - abbiamo riproposto dopo diversi anni, “San Giuseppe Rock”, una importante appendice musicale dell'evento fieristico che sarà inaugurato domani, venerdì 21 marzo e proseguirà sabato 22 marzo. I concerti di San Giuseppe Rock si concentreranno in Piazza Spirito Santo, dove sono dislocate le esibizioni musicali. Nel contempo, al mercato dell’Arenella si riporta un pezzo di Fiera nel nostro bellissimo centro storico, dove la Fiera è nata, ma dove non è più possibile organizzarla per motivi di sicurezza”.

L'evento clou della ripresa di San Giuseppe Rock sarà, sabato 22 marzo, in Piazza Spirito Santo, il concerto dei “Modena City Ramblers” (ore 21,00), preceduto dal live di “Marley Session Experience” (ore 20,00) e seguito, alle 23,00, da un Dj set.

Domani, invece, venerdì 21 marzo San Giuseppe Rock si aprirà, alle 20,00, con il Dj set, cui seguirà, alle 21,00, il concerto di “'O Zulu Sound System Live set” e, alle 22,00, da “Godugong and band”. Chiusura della serata di venerdì con, alle 23,00, “Alia & Spk Down to the Deep live set”.