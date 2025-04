Arriva in Calabria uno spettacolo fuori dagli schemi: si tratta di “Cinderella Swing – Il Musical”, lo spettacolo che verrà messo in scena in tre tappe a Palmi, Caulonia e Rende, prodotto da Artisti Beremberg e Centro Teatrale Meridionale. Lo spettacolo, scritto da Alessandro Carvaruso e diretto dallo stesso autore insieme a Paolo Mellucci, propone una rilettura in chiave swing della celebre fiaba di Cenerentola.

Una Cenerentola diversa: indipendente, moderna e piena di ritmo

Ambientata negli anni ’20 e ’30 del Novecento, Cinderella Swing porta in scena una Cenerentola moderna e intraprendente, alle prese con un locale in stile jazz dove canto, ballo e voglia di riscatto si fondono in una storia di emancipazione e libertà. La protagonista, interpretata da Alessandra De Pascalis, non aspetta più il principe, ma si fa strada da sola nel mondo dello spettacolo, tra sonorità swing, costumi retrò e atmosfere d’altri tempi.

Il musical propone una narrazione nuova della favola, con musiche eseguite dal vivo, una sceneggiatura vivace e un impianto coreografico che strizza l’occhio al charleston e alle grandi orchestre da sala da ballo. Il tutto condito da momenti comici, romanticismo e uno sguardo più contemporaneo sull’autonomia femminile.

Cast, musica e creatività

Accanto ad Alessandra De Pascalis, sul palco anche Francesco Lappano, Nicole Mastroianni, Federico Pappalardo, Jacopo Bargnesi Hassan, Andrea Lami, Elisa Franchi, Greta Polinori, Elena Barbati e Denis Carletta. Le musiche originali sono firmate da Federico Pappalardo, con la supervisione musicale di Giovanni Zappalorto e le coreografie di Francesco Lappano. Ai costumi Ianni Altamura, mentre il disegno luci e audio è curato da Raffaele Fracchiolla.

Un appuntamento per tutte le età

Lo spettacolo si rivolge a un pubblico ampio, dagli adulti ai più giovani, offrendo una serata di intrattenimento teatrale che mescola tradizione e modernità. La favola di Cenerentola, conosciuta in centinaia di varianti in tutto il mondo, trova in Cinderella Swing una nuova veste narrativa che ne esalta i tratti universali attraverso il linguaggio del musical. Appuntamento quindi per il 26 a Caulonia Marina, il 27 aprile a Palmi e il 28 aprile a Cosenza.