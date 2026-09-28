Il film di Will Geiger al centro dell’iniziativa del Reggio Calabria Film Fest. Tortorella: «Portare il cinema in carcere è a pieno titolo attività trattamentale e trasmette speranza»

Si è svolta con grande partecipazione oggi 28 settembre 2026, nella sala teatro del Plesso penitenziario "Arghillà" di Reggio Calabria, la tradizionale proiezione del "Cinema Dentro e Fuori le Mura", iniziativa storico-culturale che si inserisce nel programma del Reggio Calabria Film Fest – RCFF, giunto quest'anno alla sua 17^ edizione.

L'evento, che la Direzione degli Istituti Penitenziari "Giuseppe Panzera", da cui dipende il carcere di Arghillà, ha inteso accogliere come ogni anno su proposta del Direttore Generale dell'Associazione E20 Eventi e del RCFF, Michele Geria, conferma la vocazione sociale del Festival, che da sempre utilizza il linguaggio universale del cinema per esplorare tematiche legate alla detenzione, ai diritti umani e all'inclusione sociale dentro e fuori le mura del carcere.

Protagonista di questa edizione è stato il film “Spiaggia di Vetro” del regista americano Will Geiger, interpretato da Claudio Castrogiovanni, Peppino Mazzotta, Corrado Fortuna, Souleyman Diakite e Rita De Donato e prodotto da Indyca & Baobei, accuratamente selezionato per i suoi alti valori rieducativi, coerenti con le finalità dell'art.27 della Costituzione.

Al centro della storia il ritorno di Salvo che, dopo anni di assenza trascorsi lavorando in Calabria, fa ritorno al villaggio siciliano dove è cresciuto. Ad attenderlo non c’è solo la malattia del padre, ma anche una casa occupata da due sconosciuti, Binta, donna afro-discendente, e suo figlio Moussa, che si sono presi cura dell’anziano. Tra silenzi e tensioni iniziali, il tentativo di allontanarli si trasforma progressivamente in un percorso condiviso, scandito dal restauro di una vecchia barca*. “Spiaggia di Vetro”* è così una storia di ritorni, di ferite che si ricuciono, di perdono, di seconde possibilità e di legami inattesi che nascono proprio quando tutto sembra perduto.

Alla proiezione, riservata alle persone detenute, ha fatto seguito un intenso momento di saluto, riflessione e dibattito che ha visto protagonisti nella sala teatro, insieme ai detenuti, il regista del film Will Geiger e il Direttore Generale del RCFF Michele Geria, presenti all'iniziativa.

A margine dell'iniziativa, il Direttore degli Istituti Penitenziari “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria, Rosario Tortorella ha dichiarato: «Abbiamo accolto con convinzione, come ogni anno, l'evento ”Cinema Dentro e Fuori le Mura” nell'ambito del Reggio Calabria Film Fest, perché rappresenta da diversi anni un presidio culturale stabile e di alto valore giuridico e sociale per il nostro Istituto.

Portare il grande cinema dentro il carcere non è solo un momento ricreativo, ma è a pieno titolo attività trattamentale. Attraverso la bellezza e anche la leggerezza dell'arte cinematografica, trasmettiamo un messaggio di speranza, di rispetto dei diritti umani e di possibilità concreta di reinserimento e reintegrazione sociale una volta scontata la pena. Il tema del film di quest'anno, centrato sul riscatto personale, sulla dignità e sulla forza trasformativa della cultura, è perfettamente coerente con la missione rieducativa affidata all’Amministrazione Penitenziaria. Vedere i detenuti partecipare, emozionarsi, riflettere e dialogare con gli ospiti esterni dimostra che questo ponte “tra dentro e fuori”, è uno strumento pedagogico potentissimo che continueremo a sostenere».

L'evento si è concluso con un vivo ringraziamento da parte delle persone detenute presenti agli organizzatori e alla Direzione, nella consapevolezza che iniziative come questa contribuiscono a mantenere viva la connessione con la comunità esterna e a nutrire la speranza di un nuovo inizio.