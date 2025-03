Le novità illustrate questa mattina in conferenza stampa dal rettore Nicola Leone: «Questi spazi non solo favoriscono lo scambio interculturale, ma sono anche un punto di connessione tra giovani e docenti»

Il Campus dell’Unical si illumina di cultura con importanti novità che contribuiranno a renderlo ancora più vivo e dinamico a ogni ora del giorno e della sera. Alla consolidata programmazione del Teatro auditorium (Tau), si uniranno quest’anno le aperture del Cinema Unical e del Caffè del Teatro, entrambi pronti ad accogliere studenti e cittadini a partire dal 20 marzo.

Le importanti novità sono state illustrate alla stampa questa mattina dal rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone, insieme al presidente del Centro arti, musica e spettacolo, Francesco Raniolo, al responsabile artistico organizzativo del Tau, Fabio Vincenzi, alla presenza dell’imprenditore Pino Citrigno, che gestirà il cinema.

«L’Università della Calabria – ha dichiarato il rettore Nicola Leone – è molto più di un luogo di studio: è uno spazio di incontro, di crescita condivisa e di dialogo tra culture. Il Tau con la sua programmazione ormai consolidata e apprezzata da un pubblico sempre più numeroso, e ora anche il Cinema e il Caffè rappresentano poli di aggregazione che arricchiscono la vita del campus, offrendo agli studenti – compresi quelli internazionali – occasioni preziose per intrecciare amicizie, confrontarsi e sentirsi parte di una comunità accogliente e vivace. Questi spazi non solo favoriscono lo scambio interculturale, ma sono anche un punto di connessione tra giovani e docenti, stimolando il confronto e la condivisione di idee in un contesto informale. Inaugurarli all'inizio della primavera è un segno di rinnovamento e apertura, che rafforza il nostro impegno a rendere l’ateneo un luogo sempre più inclusivo e dinamico, capace di ispirare e unire».

Le sale resteranno a disposizione dei corsi di studio universitari per le attività didattiche nelle ore diurne, mentre la programmazione serale sarà aperta a tutto il territorio.

Il Rettore ha anche anticipato alcuni degli eventi di punta del cartellone del Tau “MeridianoSud”: 7 nuovi concerti nell’ambito della rassegna Jazzamore e un grande spettacolo del pianista Stefano Bollani, che con il suo quintetto animerà la sera del 18 luglio, sotto le stelle dell’anfiteatro del Tau.

Ancora al Cinema Unical

Il Cinema Unical aprirà ufficialmente i battenti con un evento d'eccezione: la proiezione del film “Anora”, che ha trionfato agli Oscar con cinque statuette: miglior film, miglior regia a Sean Baker, miglior attrice protagonista a Mikey Madison, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio. La commedia racconta la storia di una giovane escort di Brooklyn che sposa il figlio di un oligarca russo. La donna ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola, ma la sua favola rischia di andare in frantumi quando i genitori di lui arrivano a New York per far annullare il matrimonio.

Le due proiezioni inaugurali, gratuite e aperte a tutti, ma con prenotazione obbligatoria, si terranno alle ore 20 e alle 22,30, nella sala da 280 posti che si trova al piano inferiore rispetto al Teatro auditorium (Tau) di Piazza Vermicelli. Una seconda sala gemella sarà attivata a breve. Le prenotazioni sono attive a questi due link: spettacolo delle 20 - spettacolo delle 22,30.

La programmazione del cinema, curata dal gruppo Citrigno, offrirà spettacoli tutti i giorni con titoli e orari disponibili sia sul portale Unical che su CosenzaCinema.it. I prezzi saranno accessibili a tutti: 8 euro il biglietto intero, 5 euro per over 65 e under 10, mentre gli studenti Unical potranno beneficiare sempre di uno sconto del 50% (soli 4 euro). Essendo l'unico cinema dalla zona a nord di Rende, la struttura potrebbe diventare un punto di riferimento anche per i comuni dell’area urbana e per i limitrofi quali Montalto Uffugo, San Fili, Acri, Luzzi.

Il Caffè del Teatro

Il Caffè del Teatro, situato accanto al foyer del Tau, inaugurerà la sua attività il 20 marzo alle 12:30, proponendosi come punto di ritrovo per la comunità accademica e cittadina, proprio alla fine del ponte Bucci. Sarà aperto tutti i giorni fino a tarda notte, dalle 7:30 alle 23:00 e non sarà solo un luogo dove gustare un ottimo caffè o un bicchiere di vino accompagnato da specialità dolci e salate, ma anche un centro culturale aperto a tutti. Gli studenti Unical avranno uno spazio per leggere, studiare e confrontarsi, e la programmazione includerà eventi di musica dal vivo, anche in notturna. Naturalmente, il Caffè sarà a disposizione del pubblico durante tutta la programmazione teatrale e musicale del Tau, nel corso di tutto l’anno.

Parcheggi gratuiti

Tutti gli spettatori avranno a disposizione parcheggi liberi e gratuiti. Il primo parcheggio è situato direttamente sotto il Teatro Auditorium, in prossimità delle sale cinema. Un secondo parcheggio, di dimensioni più ampie, si trova a pochi metri di distanza, accanto alla rotonda che conduce al Tau.

Servizio navetta notturno

Per la comunità accademica sarà, inoltre, possibile raggiungere teatro, cinema e caffè in tutta comodità grazie al servizio navetta gratuito. Gli studenti e il personale potranno prenotare la corsa, dagli uffici, dalle residenze, dal Cus o dalla zona del Polifunzionale – tutte le sere dalle 20 a mezzanotte, sabato e domenica compresi – semplicemente collegandosi all’app DRT Unical, disponibile sugli store Apple e Android. Un metodo comodo, tranquillo e veloce per raggiungere l’altra estremità del ponte Bucci, sede dell’offerta culturale e di intrattenimento dell’Unical.