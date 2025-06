Il film Hey Joe di Claudio Giovannesi ha vinto il Nastro d'Argento 2025 per il Miglior Sonoro, realizzato da Angelo Bonanni. La pellicola, con protagonisti l'attore americano James Franco e Francesco Di Napoli, è stata girata anche in Calabria, tra Pizzo, Villaggio Mancuso e la Sila, con riprese presso il Grande Albergo delle Fate. Hey Joe è ora disponibile in streaming su Netflix e Now TV.

Il riconoscimento sarà consegnato stasera, lunedì 16 giugno, durante la cerimonia ufficiale dei Nastri d'Argento al Maxxi di Roma, alla presenza della Calabria Film Commission e del presidente Anton Giulio Grande.

Per l'edizione 2025 dei Nastri, la Calabria Film Commission registra complessivamente cinque candidature: tre per Hey Joe (Miglior Sonoro, Miglior Soggetto, Miglior Fotografia) e due per Us Palmese dei Manetti Bros., in lizza come Miglior Commedia e Miglior Attore. Il risultato si inserisce in una stagione positiva per i film sostenuti dalla Commission: l'Orso d'oro a Berlino per The Good Mothers, il premio alla fotografia a Göteborg per Madame Luna di Daniel Espinosa, il successo al Bifest per Il mio posto è qui di Daniela Porto e Cristiano Bortone, e il recente Nastro d'Argento per Cutro-CalabriaItalia di Mimmo Calopresti.

La Calabria Film Commission – si legge in un comunicato – continua così a rafforzare il proprio impegno nel promuovere il territorio come set d'eccezione per produzioni cinematografiche e audiovisive di qualità.