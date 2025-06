È un invito a camminare, a scegliere di esserci, a costruire con le proprie mani il senso di un viaggio condiviso. Ecco cosa comunica il manifesto di "E io ci sto – Il cinema sotto le stelle" la rassegna di cinema e non solo, giunta alla sua sesta edizione, che si terrà a Crotone dal 22 al 25 luglio, con appuntamenti, incontri, performance e occasioni di confronto, nell’ormai rodata location di Orto Tellini (via Generale Tellini).

L’immagine di quest’anno - firmata nuovamente dall’artista Fabrizio De Masi - rappresenta l’evoluzione del percorso iniziato nel 2024. Il documentarista curioso con l’occhio al posto della testa si trasforma in pellegrino, testimone di un cambiamento profondo. Se l’anno scorso era l’incipit di un sogno, oggi si fa racconto del cammino: meno spensierato, forse, ma più consapevole, coraggioso e determinato. Il suo mantello, mosso dal vento, racchiude visivamente le tracce del suo vagare, simboleggiando il momento in cui la visione si confronta con la realtà, dove la passione incontra la fatica e la volontà. A segnare il paesaggio, emergono mani disseminate lungo il cammino. Sono le mani dell’agire, dell’impegno concreto, della responsabilità. Il fare come strumento per non tradire i propri sogni, per renderli veri, tangibili, possibili.

In attesa di svelare il cartellone completo, la sesta edizione di "E io ci sto – Il cinema sotto le stelle" trasformerà per quattro giorni l’area riqualificata dell’Orto Tellini in un luogo di incontro, riflessione e performance. Al centro della programmazione di quest’anno un tema quanto mai attuale e urgente: il cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale. Un filo conduttore che attraversa tutte le scelte curate per l’edizione 2025, dalle proposte cinematografiche alla selezione degli ospiti, dalle collaborazioni artistiche ai partner che sostengono l’iniziativa (alcuni esempi: il contest lanciato in collaborazione con Eiis e Unical; gli allestimenti che virano verso la sostenibilità ambientale).

La rassegna mantiene il suo sguardo attento sul mondo del documentario, proponendo titoli premiati e opere di grande impatto visivo e narrativo, provenienti da diversi paesi. Ma il programma va ben oltre le proiezioni serali: il pubblico potrà infatti assistere anche a performance dal vivo, partecipare a talk, immergersi in live podcast pensati per approfondire i temi affrontati dai film.

La rassegna E io ci sto - il cinema sotto le stelle, ideata dall’associazione omonima - che raccoglie i migliori prodotti non fiction del mondo dell'audiovisivo è riuscita a portare in città negli ultimi anni ospiti come la drag queen Priscilla, il regista e fotogiornalista Matteo Delbò, l’attivista iraniana Pegah Moshir Pour, Fabio Canino; i registi Matteo Garrone, Agostino Ferrente, Filippo Vendemmiati, Francesco Costabile, Emanuele Gerosa, Lisa Bosi; il fotografo Francesco Faraci, il fumettista Luca Scornaienchi, lo scrittore Maurizio Fiorino; lo scultore Antonio Affidato e l’autore Gianluca Facente.

Info: per partecipare agli eventi c’è bisogno del rinnovo della tessera associativa del valore di 10 euro per un anno. Sono inoltre previste formule di pagamento come abbonamenti o singoli ingressi.

I luoghi del festival: Orto Tellini (via Generale Tellini).