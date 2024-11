Il cinema è una delle espressioni artistiche più amate e apprezzate dal mondo intero, con le sue atmosfere immersive e coinvolgenti, in grado di trasportare chiunque in un mondo parallelo. Ancor di più, quando la proiezione avviene d’estate sotto le stelle, regalando suggestive serate all’aria aperta, in contesti contaminati tra cinema, storia e cultura.

A tal proposito, la lunga estate calabrese 2022 tira le somme degli eventi cinematografici che, da metà luglio a fine settembre, stanno andando in scena in regione, tra festival e rassegne sostenute dalla Fondazione Calabria Film Commision – impegnata nella promozione del territorio regionale, per la sua valorizzazione quale location per produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e per lo sviluppo del comparto industriale dell’audiovisivo locale. Un percorso artistico dedicato ad appassionati di cinema, turisti e addetti ai lavori, attraverso luoghi e momenti in cui il cinema rappresenta il medium tra culture, tradizioni, approfondimenti e territorio. Dopo il grandissimo successo del Lamezia International Film Fest e del Festival Cinemediterraneo a San Nicola Arcella, andati in scena nel mese di luglio, ecco una panoramica delle rassegne e dei festival cinematografici in corso e in programma per il resto dell’estate.

Dal Magna Græcia Film Festival al Festival di Montauro: ecco gli appuntamenti nel catanzarese

Nell’affascinante Arena Porto di Catanzaro è in corso la XIX edizione del Magna Græcia Film Festival, una manifestazione di forte interesse culturale e artistico, dedicata alle opere prime e seconde del giovane panorama cinematografico, che guarda alla valorizzazione del cinema d’autore italiano e internazionale. Tra gli ospiti di quest’anno, grande attesa per la partecipazione della star del cinema Richard Gere, prevista nella giornata di venerdì 5 agosto, con la conferenza stampa alla Cittadella della Regione a Catanzaro e alle ore 21:00 presso l’Arena Porto, ma anche di artisti italiani di eccellenza, come Ricky Tognazzi e Stefania Santelli (rispettivamente 5 e 6 agosto, alle ore 18:00, presso il SuperCinema). Un programma ricco e variegato, che si concluderà domenica 7 agosto con la cerimonia delle premiazioni.

A Montauro, borgo che si affaccia sul Golfo di Squillace, in provincia di Catanzaro, sarà ospitato dal 26 al 30 agosto il Festival Magna Grecia Experience, che propone un percorso tra approfondimento sul mondo del cinema, diretto in particolare ai giovani, e proiezioni e incontri su temi di rilevanza sociale.

Dai festival nella città di Pitagora alla Rassegna di Santa Severina: gli appuntamenti nel crotonese

Presso la Villa Comunale di Crotone è in corso la V edizione della Rassegna Cinematografica Cinalci, che ogni lunedì, alle ore 21:00, fino al 31 agosto, propone alla cittadinanza intera imperdibili serate all’insegna del cinema d’autore, con capolavori come “Otto e ½” di Federico Fellini (lunedì 8 agosto) e “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin (lunedì 29 agosto).

Sempre, a Crotone, è in corso la seconda parte della Rassegna “E io ci sto”, promossa e organizzata dall’omonima associazione culturale e cinematografica, nell’ambito del progetto T.R.A.C.C.E. del Comune di Crotone, con lo scopo di “dare voce a una terra, la Calabria, e una generazione, attraverso la cultura”. Una rassegna di proiezione di documentari “sotto le stelle”, aperta a tutti i cittadini, per offrire la possibilità di approfondire alcuni temi e studiare le innovazioni presenti nel mondo dell’audiovisivo.

Dal 17 al 19 agosto, a Crotone, sarà la volta della terza edizione del Calabria Movie International Short Film Festival, la rassegna internazionale che incontra il cuore della Magna Grecia, nata con l’obiettivo di creare un punto di ritrovo per appassionati del cinema, dove confrontarsi e discutere sull’importanza e il cambiamento della settima arte. Tra la Villa Comunale e il lungomare cittadino, saranno presentati cine-talk, focus speciali, proiezioni, concorsi, tra cui la masterclass con l’attore Vinicio Marchioni e l’incontro con il cast della conclamata serie tv “Bang Bang Baby”. L’evento si concluderà con la cerimonia di premiazione delle categorie di cortometraggi National&International e Corto in Calabria.

Nel comune di Santa Severina, in provincia di Crotone, dal 16 al 18 settembre, sarà ospitata la Rassegna del Docufilm dei Beni Culturali della Magna Grecia e dell’Archeologia Pubblica, in una location di grande valore storico come quella del Castello Normanno.

Dal FilMuzik Arts Festival al Film Festival di Pentedattilo: gli appuntamenti nel reggino

A Gioiosa Ionica sta andando in scena la quarta edizione del FilMuzik Arts Festival, la rassegna calabrese dedicata al cinema musicale e delle arti che, fino al 31 agosto, vedrà un ricco programma di eventi, tra proiezioni di videoclip musicali, documentari e film, oltre a concerti, incontri, spettacoli e mostre, presso il Giardino di Palazzo Amaduri e altre location in zona.

La città di Palmi vedrà dal 5 al 7 agosto la prima edizione dello Stretto Film Festival, un’iniziativa nata con lo scopo di riportare il cinema alla gente e la gente al cinema, con la riapertura del cinema-teatro “N.A. Manfroce” dopo ben 25 anni. Un festival aperto gratuitamente a tutta la popolazione e strettamente legato alla valorizzazione del territorio e dello sviluppo del turismo culturale. Le due serate di venerdì 5 e sabato 6 agosto, si svolgeranno presso la Villa Comunale “G. Mazzini”, con una serie di cine-talk, tra cui l’incontro con l’attore Peppino Mazzotta, e la proiezione di dodici corti. L’ultima serata, di sabato 7 agosto, si svolgerà presso il Cinema Manfroce, con la partecipazione dei registi Manetti Bros e la premiazione dei corti vincitori.

L’antico borgo di Pentedattilo vedrà, dal 19 al 22 agosto, la 14° edizione del Pentedattilo Film Festival, una rassegna internazionale di cortometraggi, che nasce con l’obiettivo di individuare nuovi talenti, promuovere occasioni di incontri tra giovani cineasti e affermati maestri del cinema, offrendo al pubblico la visione di un cinema “altro” e di condivisione artistica. Oltre 100 corti da tutto il mondo previsti quest’anno, suddivisi in differenti sezioni competitive, all’interno di una programmazione arricchita da installazioni, mostre, laboratori cinematografici, masterclass, incontri di approfondimento e incursioni musicali. Il tutto contornato dal suggestivo fondale del paese fantasma più famoso della regione.

Rimanendo nel reggino, da non perdere dal 22 al 27 agosto, il Reggio Calabria Film Fest, una rassegna di rilevanza nazionale e respiro internazionale, in cui saranno ospitati spettacoli, proiezioni cinematografiche, workshop, percorsi enogastronomici, dibattiti e corsi di formazione, e il Gioia Tauro Film Festival, dal 24 al 28 agosto.

Dalla La Guarimba Film Festival all’i-Fest sul Pollino: ecco gli appuntamenti nel cosentino

Ad Amantea, dal 7 al 12 agosto, torna La Guarimba International Film Festival, giunto alla sua decima edizione, “il festival del cortometraggio più selvaggio, più punk, più kawabonga del mondo”, come raccontano energicamente gli organizzatori: proiezioni di cinema trasgressivo, laboratori per bambini e ragazzi, conferenze, mostre d’illustrazione, artisti da tutti i continenti, a ingresso assolutamente libero. Il festival si svolgerà tra il Parco “La Grotta, il Lido Azzuro di Amantea e il Terreno (Via Mazzini, 32). Tra le proiezioni in calendario, sarà presentato uno speciale di corti ucraini, un programma speciale per celebrare le culture indigene, di cinema taiwanese e una selezione di corti dal festival californiano GLAS Animation.

Nella suggestiva cornice del Castello Aragonese di Castrovillari, dal 25 al 28 agosto, sarà ospitata la quarta edizione del Castrovillari Film Festival, con l’obiettivo di indagare il futuro, aprendosi alle possibilità offerte dalla tecnologia innovativa per sperimentare in maniera inedita con le immagini (come si evince dalla locandina). Una volontà fortemente rivoluzionare, che porterà in Calabria il meglio del cortometraggio d’autore internazionale.

Dall’1 al 4 settembre, a Diamante, verrà presentata la XII edizione del Mediterraneo Festival Corto, il concorso internazionale per cortometraggi, diviso per sezioni, tra corti, documentari, videoclip e movie theatre.

Tra Castrovillari, Cosenza e il Parco Nazionale del Pollino, dall’8 al 18 settembre, andrà in scena la terza edizione di i-Fest, il Festival Internazionale di Cinema e Nuove Tecnologie, dedicato quest’anno, sulla scia magica di Federico Fellini e Marcello Mastroianni, alle donne che hanno fatto la storia del Cinema Italiano: eventi, ospiti italiani e internazionali, proiezioni, anteprime, rassegne, retrospettive, workshop, masterclass, contest, digital experience, VR e mostre multimediali, sono i tanti appuntamenti attesi per questa edizione.

In ultimo, tra le manifestazioni in corso, ricordiamo la terza edizione della Rassegna “Fuori Campo”, che fino all’11 settembre andrà in scena con la promozione cine-audiovisiva e territoriale, dal titolo “Il Cinema abbraccia la Storia”, nei Musei e Parchi archeologici della Calabria. Una bellissima programmazione, dove cinema e storia s’incrociano nello sviluppo della narrazione dell’opera audiovisiva: prestigiosi ospiti, visite guidate nei parchi, workshop, panel e proiezioni, in ambientazioni uniche per il patrimonio artistico e antropologico che rappresentano. L’iniziativa è a cura della Rete Cinema Calabria.