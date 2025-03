La regina incontrastata del rock italiano, Loredana Bertè, torna live per celebrare cinquant'anni di carriera. Tra le tappe del suo nuovo tour “50 DA RIBELLE”, ci sarà anche Cosenza: la cantante calabrese si esibirà il 26 giugno 2025 in piazza XV Marzo.

Rendano Arena #Restartlivefest, la sezione estiva della Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno, e patrocinata dal Comune di Cosenza, è pronta ad accogliere Loredana Bertè e la sua inseparabile e potente band, la Bandabertè, insieme a tante altre sorprese.

Un grande ritorno a Cosenza per Loredana Bertè che dopo aver infiammato Rendano Arena nell’estate del 2021, torna in quella stessa piazza per festeggiare la sua carriera artistica e riabbracciare il suo pubblico.

«Siamo particolarmente lieti del ritorno della grande e apprezzata artista calabrese a Cosenza e nella sua terra – sottolinea il sindaco Franz Caruso -. Il suo nuovo live assume un significato particolare perché arriva in occasione dei 50 anni di carriera di Loredana Bertè e noi, come Amministrazione comunale, siamo grati agli organizzatori di Rendano Arena per essere riusciti a far inserire Cosenza tra le città che ospiteranno il tour. L’atteso concerto di apertura di Rendano Arena – ha detto ancora il sindaco Franz Caruso – segnerà una nuova tappa di quella importante sinergia, pubblico-privata, alla quale abbiamo dato vita ormai da anni e che è indirizzata a regalare a Cosenza ed ai cosentini, ma anche ai tanti visitatori provenienti dall’intero territorio regionale, una proposta artistica estremamente varia e di qualità cui farà da avamposto e da apripista proprio il concerto di Loredana Bertè. Il nostro bellissimo centro storico, con il suo inestimabile patrimonio artistico/culturale, sul quale stiamo molto puntando per una autentica rinascita, ne sarà, ancora una volta, protagonista indiscusso».

Dopo un 2024 ricco di successi tra musica e tv, con l’uscita di Pazza – che le è valso il Premio della Critica Mia Martini a Sanremo (un riconoscimento che la Bertè ha sempre desiderato) – e che è diventato subito un classico della sua discografia, l’artista torna live con il tour “50 DA RIBELLE – TOUR 2025”, manifesto di una carriera straordinaria.