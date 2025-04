Il prossimo 22 aprile, martedì dopo Pasqua, Civita e la locale Pro Loco presentano la propria Vallje per testimoniare il ricordo dell’eroe albanese presentando, come quasi la totalità dei paesi di origine albanese, l’edizione 2025. La data della rievocazione non ha un cronoprogramma definito.

Ordinariamente la rievocazione del successo di Scanderberg si svolge il martedì dopo Pasqua proprio perché l’epica vittoria venne ottenuta nel secondo giorno dopo Pasqua (24 aprile 1467). Anche cambiando la data della Pasqua, la Vallje (la danza) è sempre proposta due giorni dopo la domenica della Resurrezione inserita nella Settimana Santa arbëreshë che conserva i riti della Java e Madhe.

Una vocazione turistica imponente quella che il Borgo insegue da diversi anni. Nell’edizione 2025 e per chi abbia voglia di scoprirne i diversi scorci, grazie alla collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Pollino, potrà avvalersi gratuitamente di visite guidate programmate per le 10:00, le 12:00 e per le 14:30.

La Vallje (danza) civitese vedrà la luce alle 16:00 con una sfilata per le strette viuzze del Borgo che coinvolgerà, oltre a Vallje Civitesi e Gruppo "Pa stoli" di Civita, anche il Gruppo "Shqiponjat" di Santa Sofia d'Epiro, Gruppo Folk "Ullania” di San Benedetto Ullano, Gruppo "Katundi jon” di San Marzano di San Giuseppe (TA), Gruppo "Fluturo Shqipe" di Castrovillari. Un folkloristico appuntamento storico che approfitterà anche di consegnare a Antonella Ruggiero il premio “Donna, fiore d’amore” destinato a coloro le quali si contraddistinguono per impegno, sensibilità e talento.

Approfittando della presenza della nota artista, grazie al patrocinio del Comune di Civita, della Regione Calabria - Calabria Straordinaria (finanziata con risorse PAC 2014/2020-Az 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023” dalla Regione Calabria-Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità-Settore Cultura) e dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, proposto dall’Associazione Antropos, Radio Nord Castrovillari, in partnership con la sezione Avis di Castrovillari e con la direzione artistica di Antonio D’Agostino, per la 17esima edizione di “Radio Eventi Generazioni. Più storia, più paesaggio, più turismo”, in serata Antonella Ruggiero si esibirà nel concerto, unica data annunciata nel Sud Italia, “Una voce, una fisarmonica” assistita musicalmente dalla maestria di Renzo Ruggeri. Un appuntamento, insomma, che associa due diversi mondi: oltre alla danza (vallje) e alla musica della Ruggiero, privilegiato soprattutto il connubio tra tradizione arbereshe e promozione territoriale. E non è poco!