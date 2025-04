Andrà in scena “Forte e Chiara”, uno spettacolo autobiografico travolgente che racconta attraverso la musica vicende personali e pubbliche, senza peli sulla lingua

Grande attesa in città per lo spettacolo di Chiara Francini, che arriva sul palco del Teatro comunale Grandinetti di Lamezia Terme con la sua voce ironica, profonda e senza filtri. Martedì 22 aprile alle ore 21 andrà infatti in scena “Forte e Chiara”, uno spettacolo autobiografico travolgente, umano, vero.

Un viaggio tra sogni, cadute, risalite e battaglie personali. Un one-woman-show, un racconto umano e rivoluzionario, attraverso il quale Chiara Francini racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, senza peli sulla lingua e senza far sconti a nessuno.

Un monologo frizzante, che unisce comicità e intrattenimento, tra citazioni, gag e sapiente umorismo, e che ripercorre la sua vita: dall’infanzia ad oggi. Uno show pieno di sarcasmo e ironia tagliente, capace di far ridere, divertire e anche riflettere, con musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri, collaborazione artistica Michele Panella, e con la regia di Alessandro Federico. Produzione Pierfranceso Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni. L’appuntamento è inserito nell’ambito della rassegna teatrale “Vacantiandu 2024” diretta da Nico Morelli ed Ercole Palmieri, finanziato nell’ambito degli Eventi di promozione culturale 2024 Pac 2014/2020.