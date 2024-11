Comicità, teatro ed intrattenimento per bambini. Il mese di marzo irrompe sulla scena del 2024 con un calendario di iniziative rivolte a grandi e piccini. Come ogni settimana, apriamo la nostra agenda per segnalare alcuni degli appuntamenti più interessanti in programma nel weekend in Calabria. Ecco un elenco.

Maurizio Battista a Reggio Calabria

L'ironia e l'irriverenza di Maurizio Battista sono pronte ad arrivare a Reggio Calabria. Sarà il teatro Cilea ad ospitare il celebre comico e attore romano con lo spettacolo "Ai miei tempi non era così". Appuntamento nella città dello Stretto venerdì 1 marzo alle 20.45 per un evento da non perdere. Risate assicurate.

“Fame – The Broadway musical" a Cosenza

Unica tappa calabrese per “Fame – The Broadway musical - Saranno famosi". Appuntamento al Teatro Rendano di Cosenza con un vero e proprio cult per intere generazioni. A firmare lo spettacolo sarà Luciano Cannito, capace di tenere assieme l’esperienza di regista e quella di coreografo internazionale. Un show ricco di canto, danza, musica, recitazione con narrazione dinamica e travolgente. Le date e gli orari da segnare sono quelli di sabato 2 marzo alle ore 20.30 e domenica 3 marzo alle ore 18.30.

Shrek - Il musical a Catanzaro

Nella suggestiva cornice del Teatro Politeama di Catanzaro è pronto ad irrompere sulla scena il musical "Shrek". Uno spettacolo riservato a coloro che intendono divertirsi e lasciarsi coinvolgere dalle emozioni e dal divertimento per un evento che conterà sulla partecipazione di Michele Savoia e sulle musiche di Jeanine Tesori. Libretto di David Lindsay-Abaire. L'inizio del musical è previsto alle ore 21 di sabato 2 marzo.

Stefano Massini a Cittanova e Roccella Ionica

La forza e la fragilità dell’essere umano, narrate con l’estro e il talento di Stefano Massini, saranno al centro dello spettacolo "Alfabeto delle emozioni" in programma sabato 2 marzo alle 21 al Teatro Gentile di Cittanova e domenica 3 marzo alle 18.30 all'Auditorium Comunale di Roccella Ionica.

Il piccolo principe e Lucilla a Catanzaro

Sarà un weekend dedicato ai più piccoli quello in programma al teatro comunale di Catanzaro. Sabato 2 marzo appuntamento con "Il piccolo principe", a cura del teatro regio dei burattini, alle 16.30 e 18.30. Il giorno successivo, domenica 3, sarà la volta dello spettacolo "Lucilla" in scena alle 17.30 e alle 19.