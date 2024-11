Le cinque province calabresi si preparano a far da sfondo ad un calendario ricco di appuntamenti. Ecco le iniziative in programma nell'ultimo weekend di aprile nella nostra regione

Un weekend ricco di eventi è quello che attende la Calabria ed i Calabresi a partire dalla prossime ore. Dai raduni di auto d'epoca ai concerti sinfonici, dalle commedie teatrali ai ritmi del sud. Torniamo dunque ad aprire la nostra agenda settimanale per conoscere alcuni degli appuntamenti più interessanti in programma nelle cinque provincie della nostra regione nel fine settimana.

Il Cammino di San Francesco di Paola

Un viaggio sospeso tra natura e storia è quello previsto con "Il cammino di San Francesco di Paola" nei giorni 26, 27 e 28 aprile con partenza da Paterno Calabro, in provincia di Cosenza, alle ore 7. L'iniziativa, il cui obiettivo è quello di ripercorrere le orme dell'eremita calabrese visitando alcuni dei luoghi più importanti per la sua esistenza, sarà suddivisa in tre tappe: Santuario di Paterno Calabro – Cerisano; Cerisano – San Fili; San Fili – Santuario di San Francesco di Paola.

Duo Grosso-Bruno a Santa Severina

Sarà il suggestivo Castello di Santa Severina, in provincia di Crotone, ad ospitare venerdì 26 aprile alle 18.30 il concerto del duo composto da Giuseppe Grosso (trombone) e Giosuele Giuseppe Bruno (pianoforte). Un appuntamento che vedrà protagonisti due artisti di straordinario talento.

"Ritmi del Sud" a Tropea

Prosegue la rassegna "Ritmi del Sud" a Tropea. Appuntamento venerdì 26 aprile alle 21 con il concerto dei "Melegari & Co" in piazza Ercole. Alle ore 22, nella stessa location, è prevista invece l'esibizione del "Peppe Sapone Trio".

Festival della Panda 4×4 a Verbicaro

"Non prendere impegni... prepara la tua panda": è questo l'invito che campeggia sui manifesti e sulle locandine del primo Festival della Panda 4×4. Appuntamento a Verbicaro nelle giornate del 27 e 28 aprile. L'iniziativa è curata dai Pandisti del Pollino con il patrocinio del comune che ospita l'evento.

Primavera in maschera a Catanzaro

Cultura, tradizioni e canti sono pronti a sbarcare sul lungomare di Catanzaro e nel centro storico della città grazie all'iniziativa "Primavera in Maschera" curata dall'attore Enzo Colacino, da anni impegnato a far conoscere la celebre maschera catanzarese di "Giangurgolo". La manifestazione, in programma il 27 e 28 aprile, giunta alla sua seconda edizione, sarà inoltre una simpatica occasione per scoprire le maschere di tutta Italia.

"Ritmi del Sud" a Tropea

Torna sabato 27 la rassegna "Ritmi del Sud" in programma a Tropea. Appuntamento alle 21 in piazza Vittorio Veneto con il concerto dei "Amarimai", alle 21.30 con i "Narranti", alle 22 con il trio Paglialunga - De Marco - Anglano, alle 22.30 con gli "Hantura".

Paolo Caiazzo a Lamezia Terme

Sarà il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ad ospitare sabato 27 aprile alle 21 la pièce teatrale "Separati ma non troppo" con Paolo Caiazzo. Una commedia esilarante che si sviluppa partendo dalla narrazione di una situazione drammatica.

"AsproMarathon" a Reggio Calabria

Un appuntamento agonistico divenuto ormai un evento fisso per la città dello Stretto e per gli amanti della bicicletta. Dalle bellezze di Reggio Calabria la gara di mountain bike, giunta alla sua ottava edizione, attraverserà i suggestivi paesaggi del Parco Nazionale d'Aspromonte. Iniziativa in programma domenica 28 aprile.

Raduno Auto e Moto d'Epoca a Fuscaldo

Si terrà a Fuscaldo domenica 28 aprile a partire dalle ore 9 il secondo raduno di auto e moto d'epoca. L'iniziativa, che mira a catturare l'attenzione di numerosi appassionati, si svolgerà nel Plesso Cariglio.

Veleggiata per l'ambiente a Tropea

È in programma per domenica 28 aprile, al porto di Tropea, con inizio alle ore 10, la "Veleggiata per l'ambiente". L'evento che mira a valorizzare le bellezze del territorio e l'importanza della tutela ambientale è promosso in sinergia con il Rotary.

Omaggio a Beethoven a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio

Previsto nell'ambito della settima edizione del Festival della Ri-conoscenza un omaggio a Beethoven attraverso l'esecuzione di un concerto sinfonico. Appuntamento in programma nella Chiesa del Sacro cuore, ex convento dei padri redentoristi, di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio alle 18.30.

"Un viaggio a Napoli" a Crotone

"Un viaggio a Napoli" è il nome scelto per il concerto di anteprima della sesta edizione del festival di Musica Antica "Leonardo Vinci" che si terrà a Crotone domenica 28 aprile alle 20.30 nella chiesa di Santa Chiara. L'obiettivo è quello di portare gli ascoltatori, attraverso la forza della musica, nella Napoli d'inizio XVIII secolo. Il concerto conterà sulla partecipazione del Duo Sarti: Roberto Noferini (violino) e Chiara Cattani (clavicembalo).

Tour guidato tra i segni urbani di Cosenza Vecchia

Appuntamento in piazza Cenisio alle 10.30 per il tour guidato tra i segni urbani di Cosenza Vecchia. Domenica 28 aprile torna l'iniziativa che mira a svelare storie, aneddoti e curiosità direttamente dal cuore antico della città bruzia.