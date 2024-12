Dalla musica popolare a quella classica, passando per gli spettacoli teatrali e gli appuntamenti enogastronomici. Il weekend in Calabria si preannuncia carico di entusiasmo e divertimento grazie ad una serie di iniziative pronte ad animare la nostra regione. Ecco alcune tra le più interessanti.

Duo Sbeglia-Zamuner a Catanzaro

Speciale appuntamento con il concerto del duo pianistico Maria Sbeglia e Umberto Zamuner venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 18 nel suggestivo Palazzo de Nobili di Catanzaro. Una straordinaria esperienza musicale proposta da AMA Calabria per esaltare la bellezza e la complessità del repertorio pianistico.

"La Notte dell'Organetto - Christmas edition" a Caraffa di Catanzaro

Torna la Notte dell'Organetto a Caraffa di Catanzaro con una versione speciale di Natale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e delle tradizioni. A salire sul palcoscenico allestito in viale Gramsci sarà, nella serata di venerdì 6 dicembre alle 20.30, Cecè Barretta. Aftershow, alle 23.30, affidato all'energia inarrestabile di “Voyager” con Kan DJ B-side. Ad arricchire il tutto sarà una grande area food con numerosi stand enogastronomici aperta dalle ore 18.

Giorgia Trasselli a Lamezia Terme

L'attrice Giorgia Trasselli sarà in scena a Lamezia Terme venerdì 6 dicembre alle 21 presso il Teatro Grandinetti con lo spettacolo "Indagini su Alda Merini".

Davis Muccari a Siderno

Davis Muccari con la sua band sarà in concerto a Siderno Superiore venerdì 6 dicembre. Appuntamento in piazza San Nicola alle 21 con l'apprezzato interprete della musica popolare calabrese.

La Festa del Cioccolato a Palmi

Dal 6 all’8 dicembre torna con la sua quarta edizione la Festa del Cioccolato di Palmi. Un’esplosione di sapori e profumi che, grazie agli stand di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, animeranno corso Garibaldi. A rallegrare ulteriormente l'aria di festa sarà l'allestimento del Villaggio di Babbo Natale con musica, artisti di strada, animazione e un’area giochi dedicata.

"Perciavutti" a Mormanno

Appuntamento a Mormanno dal 6 all'8 dicembre con la XX edizione di "Perciavutti", evento pensato per unire tradizione, enogastronomia e cultura. Spettacoli musicali, degustazioni di vini, momenti di riflessione sulla cultura locale e intrattenimento per tutte le età animeranno per tre giorni il borgo. Da non perdere, domenica 8 dicembre, la prima tappa del "Palio Nazionale delle Botti" volto a valorizzare le tradizioni vinicole italiane. Tra gli eventi in programma inoltre si segnalano sabato 7 dicembre alle 22.45 il concerto di Mimmo Cavallaro e, a seguire, lo spettacolo musicale con i "Gioia popolare". Domenica 8 dicembre alle 21.30 appuntamento con il concerto di Cecè Barretta.

Duo Mansutti-Repini a Lamezia Terme

Sabato 7 dicembre 2024 a Lamezia Terme, nell'ambito della 47esima edizione di MusicAMA Calabria, doppio appuntamento, alle ore 10.30 e alle 18, presso il Foyer del Teatro Grandinetti con l'esibizione del duo composto dal clarinettista Claudio Mansutti e dalla pianista Federica Repini. Due artisti di grande talento pronti a condurre il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la musica del Novecento.

Premio Nazionale Cultura di Impresa a Rende

Appuntamento sabato 7 dicembre 2024 alle 18, presso il Cinema Teatro Garden di Rende, con il 17esimo "Premio Nazionale Cultura Impresa" organizzato dall’Associazione F.C. Academy Awards APS in collaborazione con il sistema UNSIC di Cosenza. Un appuntamento finalizzato ad omaggiare figure ed iniziative che hanno contribuito al progresso sociale e culturale. Tra i protagonisti della serata: Gerardina Trovato, Peppino Mazzotta, Antonio De Bernardo, Valerio Giacoia, Arcangelo Badolati, Mario Metallo.

"Ancillae Domini" a Lamezia Terme

In occasione della 47esima edizione di MusicAMA Calabria, sabato 7 dicembre alle ore 19.30, presso il suggestivo Santuario della Beata Vergine del Soccorso, si terrà il concerto del Coro Gregoriano "Ancillae Domini" diretto da Felicia Di Salvo. Il concerto sarà replicato l'8 dicembre alle ore 19 presso la Chiesa di San Giuseppe di Lamezia Terme.

"In un mare di cioccolato" a Trebisacce

Appuntamento a Trebisacce con la quarta edizione della Manifestazione del Cioccolato dell'Alto Jonio "In un mare di cioccolato" in programma il 7 e l'8 dicembre. Un'occasione capace di tenere assieme gusto, tradizione e cultura del territorio. Previste degustazioni, esposizioni e momenti speciali.