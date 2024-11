È la settimana di Ferragosto. Probabilmente è quella con più eventi in cartellone, di certo una tra le più divertenti da trascorrere in Calabria. La noia infatti fatica ad avanzare, l'ordinarietà si prepara ad andare in vacanza mentre i comuni delle cinque province calabresi si accingono ad alzare il volume dell'entusiasmo e dell'allegria. Dal Pollino all’Aspromonte, la Calabria è pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico per consentire ai residenti e ai turisti di non restare indifferenti al passaggio dell'estate ma di lasciarsi andare alle emozioni della bella stagione. Tra i numerosissimi appuntamenti in programma, ne segnaliamo alcuni:

Notte bianca Roccella

Torna la Notte Bianca a Roccella Ionica. A partire dalle ore 18 del 14 agosto, nella cittadina del Reggino una lunga serie di iniziative ed eventi animerà le piazze, le spiagge e i quartieri per riaccendere di entusiasmo la manifestazione di punta dell'estate roccellesse a seguito dello stop imposto dalla pandemia. Musica, cultura, divertimento, gastronomia, svago e benessere saranno i protagonisti per intrattenere la comunità e i turisti desiderosi di trascorrere una notte alternativa seguendo il ritmo delle emozioni.

Festa del fungo a Mammola

Mammola, oltre lo Stocco c'è di più! Arriva la 17esima edizione della Festa del fungo nella comunità del Reggino famosa per la sua forte tradizione gastronomica legata allo stoccafisso. Lunedì 14 agosto sarà il Fungo l'elemento centrale di una sagra che, anno dopo anno, conferma il proprio successo. Appuntamento in largo Magenta alle ore 19. Balli e canti tradizionali arricchiranno l'evento.

Los Locos a Luzzi

Hanno fatto ballare tutti con le loro coinvolgenti canzoni. Ed ora i Los Locos si preparano a far divertire il pubblico di Sambucina - Luzzi con un concerto in programma lunedì 14 agosto alle ore 21 in occasione della Festa della Madonna dell'Assunta.





Fausto Leali a Santa Cristina D'Aspromonte

A chi, Mi manchi, Ti lascerò... brani divenuti immortali grazie alla voce unica e riconoscibile di Fausto Leali. Il celebre cantante si esibirà in concerto e condividerà con il pubblico il suo repertorio lunedì 14 agosto alle ore 21.30 a Santa Cristina D'Aspromonte, nel Reggino.

The Kolors a Corigliano e Seminara

Quello tra i The Kolors e la Calabria è un rapporto stretto. Sono diverse le tappe che la band di "Italo disco" ha inserito nel lungo tour estivo 2023. Lunedì 14, alle 22, il gruppo con il frontman Stash si esibirà a Corigliano Rossano. Nella serata di Ferragosto i The Kolors saranno invece in concerto a Seminara, nel Reggino, per un 15 agosto all'insegna della musica, dell'energia e del talento.

Tributo a Rino Gaetano a Petrizzi

Lunedì 14 Agosto alle 22, in Piazza Regina Elena a Petrizzi, l'official band Rino Gaetano con il nipote dell'indimenticato artista calabrese si esibirà in concerto portando sul palcoscenico i brani del lungo repertorio di Rino. Grazie ad Alessandro Gaetano e alla sua band Petrizzi si prepara a vivere tante emozioni in musica.

Giusy Ferreri a Mormanno e Luzzi

L'area eventi Rurà di Mormanno è pronta a fare da cornice al concerto di Giusy Ferreri in programma lunedì 14 agosto alle ore 22. Mercoledì 16 agosto l'artista si esibirà invece a Luzzi in piazza San Francesco, alle ore 22.

Parafonè a Nocera Terinese

Il 14 agosto per i festeggiamenti in onore di S.S. Maria Assunta in Cielo alle 21.30 Naddance Show in Piazza Giovanni Paolo II a Marina di Nocera Terinese e alle 24 House Dance Music. Il 15 agosto a Nocera Terinese il concerto alle 21.30 dei Parafonè in Piazza Giovanni Paolo II. A concludere la serata di Ferragosto uno spettacolo pirotecnico. Gli eventi sono patrocinati dalla Parrocchia S.S. Maria Assunta in Cielo e dalla Pro Loco Ligea

Tony Hadley a Palmi

Si esibirà a Palmi, nella splendida cittadina del Reggino, l'ex frontman degli Spandau Ballet Tony Hadley. Il concerto si terrà in piazza I Maggio martedì 15 agosto con inizio previsto alle ore 20.

Carl Brave a Diamante

Accompagnato dalla sua band, Carl Brave si esibirà in concerto mercoledì 16 agosto al teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, in provincia di Cosenza, alle ore 21.30

Nek e Renga a Cirò e Roccella

Due dei più apprezzati artisti italiani hanno deciso di mettere assieme voci e canzoni per dar vita ad uno spettacolo indimenticabile. Nek e Renga si esibiranno portando sul palcoscenico i loro grandi successi mercoledì 16 Agosto alle 21.30 al Teatro al Castello di Roccella Jonica in occasione del "Roccella Summer Festival 2023".

I due artisti saranno poi in concerto a Cirò Marina, presso i Mercati Saraceni, giovedì 17 agosto alle 21.30.

Bom Sinclar a Locri

Bob Sinclar arriva a Locri. Il disc jockey e produttore discografico francese si esibirà giovedì 17 agosto in occasione del Sunset Festival allo storico locale "Le Club" di Locri. Un appuntamento da non perdere.

Bertè a Soverato

Nell'ambito del "Festival d'Autunno", giovedì 17 agosto alle ore 22, Loredana Bertè torna con un grande show all'arena Lungomare di Soverato. Un evento che punta a ripercorrere la lunga carriera di una delle artiste più iconiche e innovative del panorama musicale italiano.

Mannarino a Diamante

Il tour estivo "Corde" di Mannarino fa tappa al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante venerdì 18 agosto. L'inizio del concerto è previsto alle 21.30.

Chiambretti ad Altomonte

La comicità e la versatilità di Piero Chiambretti si apprestano a fare incursione al teatro Belluscio di Altomonte venerdì 18 agosto alle 21.30. Il personaggio televisivo, autore e regista italiano porterà sul palcoscenico lo spettacolo "Incontri a teatro".

Massimo Ranieri Roccella

Massimo Ranieri prosegue, in giro per l'Italia, il tour estivo "Tutti i sogni ancora in volo". L'artista farà tappa anche in Calabria. Appuntamento fissato per venerdì 18 agosto alle 21.30 al Teatro al Castello di Roccella Ionica.

Piero Pelù ad Acri e Roccella

"Estremo 2023" è il nome dato al tour che vedrà Piero Pelù e i Bandidos in concerto ad Acri sabato 19 agosto e a Roccella Ionica domenica 20. Entrambi i concerti sono previsti alle ore 21.

Aiello a Diamante

Sarà il Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante, in provincia di Cosenza, ad ospitare una delle tappe del Romantico tour di Aiello. L'artista si esibirà sabato 19 agosto alle 21.30.

Fred De Palma a Mottafollone

La provincia di Cosenza, e più precisamente la cittadina di Mottafollone, si prepara ad ospitare il concerto di Fred De Palma. L'artista porterà in piazza Indipendenza il suo concerto con inizio previsto alle ore 22.

Nino D'Angelo a Diamante

Domenica 20 agosto, al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, il cantautore napoletano Nino D'Angelo si esibirà in concerto per condividere con il pubblico la sua straordinaria carriera artistica e le canzoni che lo hanno reso celebre. L'inizio del concerto è previsto alle ore 21.30.