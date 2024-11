Alcune delle iniziative più interessanti in programma in questi giorni nella nostra regione: una serie di eventi molto diversi tra loro capaci di accontentare un pubblico variegato

Mogol, Ron, Giancarlo Giannini, Rocco Hunt. E poi ancora, iniziative culturali, eventi gastronomici e tanto altro. L'ultimo weekend di giugno in Calabria è un concentrato di appuntamenti pronti ad intrattenere e a far divertire i residenti ed i turisti presenti nella nostra regione. Ecco alcune delle manifestazioni più interessanti in programma in questo fine settimana.

Borgo diVino in tour ad Altomonte

Farà tappa ad Altomonte, in provincia di Cosenza, dal 28 al 30 giugno, l'evento "Borgo diVino in tour 2024" promosso dall'associazione "I Borghi più belli d'Italia" e dedicato alle eccellenze del buon bere. L'inizio delle manifestazioni inserite nella rassegna enologica è fissato per le ore 18 di venerdì 28 giugno, in piazza Castello, nella suggestiva comunità dell'entroterra calabrese. Una serie di degustazioni, con prodotti e proposte provenienti da tutta Italia, arricchirà l'iniziativa in programma questo weekend.

Mogol e Gianmarco Carroccia a Cosenza

"Emozioni - La mia vita in canzone" arriva a Cosenza. Il concerto pensato per omaggiare l'indimenticabile Lucio Battisti vedrà esibirsi Gianmarco Carroccia venerdì 28 giugno 2024 alla Rendano Arena di Cosenza. Sul palco anche l'autore e paroliere Mogol che racconterà aneddoti e curiosità legate a Battisti.

Premio letterario "Giugno locrese"

Giunge alla sua 55esima edizione il Concorso nazionale di poesia - Premio letterario "Giugno locrese". L'iniziativa culturale prenderà il via venerdì 28 giugno alle ore 21 nella Corte del Palazzo di città di Locri con il galà di poesie "Musica e parole" che conterà sulla partecipazione di ospiti e poeti d'eccezione. Per l'occasione, sono previste le premiazioni legate alla kermesse "Giugno locrese" nonché il premio "Francesco Commisso". Sabato 29 giugno, nella stessa location e allo stesso orario, spazio ad una serata di gala alla presenza dell'attore Giancarlo Giannini che porterà in scena "Le parole note".

"Le vie del tonno" a San Lucido

Appuntamento con l'enogastronomia e l'intrattenimento in occasione dell'evento "Le vie del tonno" in programma a San Lucido, in provincia di Cosenza, al porticciolo turistico venerdì 28 giugno alle 20. La manifestazione rientra nel cartellone "Estate Sanlucidana 2024".

Ron a Lamezia Terme

Si esibirà venerdì 28 giugno su corso Numistrano a Lamezia Terme il celebre cantautore Ron. Il concerto dell'interprete di "Vorrei incontrarti tra cent'anni", "Almeno pensami" e "Non abbiam bisogno di parole" è previsto alle ore 21.30 ed è inserito nel calendario di eventi "Lamezia in festa".

"Le Notti dello Statere" a Sibari

Compie venti anni la manifestazione di cultura cinematografica “Le Notti dello Statere” ideata dal direttore artistico Luca Iacobini. Un'occasione che mette in contatto il pubblico con nomi famosi della fiction e del grande schermo. Sabato 29 giugno, nell’Area spettacoli dei Laghi di Sibari, alle 21.30 saranno intervistati e premiati gli attori Maikol De Falco, Chiara Russo, Francesco Centorame, Vittorio Magazzù, Daniela Ioia, Riccardo De Rinaldis Santorelli.

"I Carboidrati" a Pedivigliano

Sono pronti a fare tappa a Pedivigliano, in provincia di Cosenza, in occasione della festa dei santi Pietro e Paolo, i "Carboidrati". La band guidata da Pasquale Sculco si esibirà sabato 29 giugno alle 22.

Rocco Hunt a Catanzaro lido

Appuntamento a Catanzaro lido, quartiere marinaro del capoluogo regionale, e più precisamente sul lungomare di Giovino, con uno dei rapper e cantautori più amati in Italia: Rocco Hunt. Ad ospitare lo showcase dell'artista campano sarà il Miraya beach park. Appuntamento fissato per le ore 23.30 di sabato 29 giugno.

Trofeo Città di San Lucido

Tutto è pronto a San Lucido, in provincia di Cosenza, per il primo Trofeo "Città di San Lucido" con autoslalom lungo la strada provinciale. Partenza prevista alle ore 9 di domenica 30 giugno nei pressi della galleria di località Croci.

Palio del Principe a Bisignano

È una delle rievocazioni storiche più attese in Calabria. Il Palio di Bisignano è pronto a tornare con la sua giostra cavalleresca domenica 30 giugno alle 17 per la consueta e coinvolgente sfida tra gli otto rioni storici del paese.

Cosenza Super Street Food

Seconda edizione del Cosenza Super Street Food dal 27 al 30 giugno. Un evento pensato per assicurare un'esperienza culinaria unica in cui la gastronomia cosentina si unisce alla musica e alle birre artigianali locali. Appuntamento in località Gidora a Luzzi.