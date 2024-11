Le cinque province calabresi si preparano a far da sfondo ad un calendario ricco di eventi. Ecco le iniziative in programma in questo fine settimana nella nostra regione

Quello che ci attende è un weekend pieno di appuntamenti. Dal Pollino allo Stretto, le cinque province calabresi si preparano a far da sfondo ad un ricco calendario di eventi tra concerti, spettacoli teatrali e rassegne culturali. Ecco alcune delle iniziative più interessanti in programma in questo fine settimana nella nostra regione.

"Il Piccolo Principe" a Reggio Calabria

"Il Piccolo Principe" di Antoine de Saint-Exupéry sarà in scena al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria nei giorni 19, 20 e 21 aprile alle 17 e alle 21. Lo spettacolo con Alessandro Stefanelli, Gabriele Tonti e Davide Paciolla, per la regia di Stefano Genovese, punta a tenere assieme in un unico show il racconto, la musica, il canto, il circo e il teatro performativo per toccare il cuore di ogni spettatore.

Ritmi del Sud a Tropea

Nell'ambito della rassegna "Ritmi del Sud", il gruppo "I beddi" è pronto ad esibirsi in concerto a Tropea venerdì 19 aprile alle 21 in piazza Vittorio Veneto. A seguire, alle 22, spazio alla musica dei "Suoni lontani".

Francesco Paolantoni a Cassano e Locri

Appuntamento con lo spettacolo "O... tello, o... io" venerdì 19 Aprile alle 21 al Teatro Comunale di Cassano All’Ionio, in provincia di Cosenza. Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Arduino Speranza, Raffaele Esposito, Viola Forestiero e Felicia del Prete sono pronti a portare sul palcoscenico tanta comicità e divertimento. Il giorno seguente, sabato 20 aprile, lo spettacolo sarà riproposto alle ore 21 al Palazzo della Cultura di Locri.

"Il settimo si riposò" a Catanzaro e Caulonia

"Il Settimo Si Riposò", thriller comico ambientato a Napoli, sarà in scena al Teatro Comunale di Catanzaro venerdì 19 aprile alle 21. Lo spettacolo di Samy Fayad vedrà la partecipazione di Benedetto Casillo, Patrizia Capuano, Gennaro Morrone, Luciano Piccolo, Enza Barra, Lucia Manila, Marco Lanzuise, Salvatore Chiantone, Ida Anastasio, Orentia Marano, Tonia Filomena e Orentia Marano. Sabato 20 alle 21 con "Il settimo si riposò" sarà in scena invece all'auditorium Casa della Pace di Caulonia, nel Reggino.

Paolo Crepet a Rende e Lamezia Terme

Lo psichiatra, saggista e sociologo Paolo Crepet porterà le sue "Lezioni di sogni" a Rende e a Lamezia Terme. Venerdì 19 aprile alle 21 sarà il Teatro Garden della cittadina rendese ad accogliere il celebre ospite. Sabato 20 Aprile alle 21 appuntamento con Paolo Crepet al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

I Pink Sonic a Cosenza e Catanzaro

I Pink Sonic, una tra le tribut band dei Pink Floyd più apprezzate, si esibiranno venerdì 19 aprile alle 21 al Teatro Rendano di Cosenza. La band sarà poi, domenica 21 aprile, sul palcoscenico del Teatro Politeama di Catanzaro sempre alle ore 21.

Emanuele Trevi a Lamezia Terme

Il celebre scrittore, Premio Strega, Emanuele Trevi, in occasione della rassegna culturale "Il Sabato del Villaggio" sarà a Lamezia Terme per discutere di letteratura e del suo ultimo romanzo. Appuntamento in programma sabato 20 Aprile alle 18 nei locali del seminario vescovile di Lamezia Terme.

Paolo Restani a Palmi

Concerto al pianoforte dell'apprezzato musicista Paolo Restani in programma sabato 20 aprile alle 19 al Teatro Manfroce di Palmi. Un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni.

Quartetto Nereidi a Tropea

Sabato 20 aprile alle 19.30, nella Cappella dei Nobili di Tropea, il quartetto d'archi Nereidi si esibirà per un concerto promosso da AMA Calabria in collaborazione con Tropea Musica. Ad esibirsi saranno Marta Pignataro (violino), Stefania Lubrano (violino), Miriam Iaccarino (viola) e Assunta Gigantino (violoncello).

Omaggio ad Ennio Morricone a Gioia Tauro

Si terrà sabato 20 aprile alle 19 nella città di Gioia Tauro lo spettacolo omaggio "Ennio Morricone, tra mito e magia" con la partecipazione di Bruno Gambarotta (voce recitante), Elena Cornacchia (flauto) e Giorgio Costa (pianoforte). Un tributo ad uno dei musicisti più amati di sempre.

Ritmi del Sud a Tropea

Torna la rassegna "Ritmi del Sud". Appuntamento a Tropea con i "Castrum" in concerto sabato 20 aprile alle 22 in piazza Ercole.

Trio Ceravolo, Mandarino, Paolillo a Tropea

Sarà la suggestiva cornice del Palazzo Santa Chiara di Tropea ad ospitare domenica 21 aprile alle 21 il concerto del trio composto da Marco Ceravolo (clarinetto), Laura Mandarino (viola) e Daniele Paolillo (pianoforte) con un programma che spazia da Mozart a Bruch

Premio Calabrese della Fisarmonica Diatonica ad Aieta

Si svolgerà ad Aieta domenica 21 aprile alle 9 nel Palazzo Rinascimentale di Aieta, in provincia di Cosenza, la terza edizione del Premio Calabrese della Fisarmonica Diatonica. Un evento musicale di grande rilievo e prestigio.

Ensemble Barocco di Napoli a Lamezia Terme

Appuntamento a Lamezia Terme, e più precisamente al Teatro Grandinetti, per il concerto dell'Ensemble Barocco di Napoli. Spettacolo in programma domenica 21 aprile alle 18.