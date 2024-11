Nel cuore del periodo natalizio, la città di Corigliano Rossano si prepara ad accogliere un evento straordinario che porterà calore e musica alle famiglie, ai giovani e ai giovanissimi in vista del concertone di Capodanno in Piazza Salotto (Corigliano) con Max Pezzali. Il palcoscenico di questa emozionante serata sarà la suggestiva Piazza B. Le Fosse, dove il talentuoso rapper Shade si esibirà la sera di Natale in un concerto indimenticabile.

Lo show, programmato per iniziare alle 21, promette di regalare emozioni e divertimento a tutte le fasce d'età, incarnando lo spirito inclusivo del Natale. Tra le note più famose di Shade, che saranno sicuramente parte integrante della serata, troviamo successi che hanno conquistato le classifiche musicali e il cuore del pubblico. "Bene ma non benissimo", "Autostop", "La hit dell'estate" e "Amore a prima insta" sono solo alcune delle canzoni che faranno vibrare Piazza B. Le Fosse durante il concerto natalizio. La scelta di concentrare l'evento su un'atmosfera familiare è stata chiara sin dall'inizio. Shade, con il suo stile unico e le liriche coinvolgenti, mira a creare un'esperienza condivisa tra le generazioni, un momento di condivisione che possa unire le persone nel nome della musica e della festività.

L'organizzazione ha predisposto tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire una serata piacevole e senza intoppi. Saranno presenti servizi di sicurezza, e il pubblico potrà godere della magia dello spettacolo in tutta tranquillità. In un periodo dell'anno in cui la gioia e la condivisione sono valori centrali, lo show di Shade in Piazza B. Le Fosse si presenta come un'occasione unica per vivere il Natale in modo speciale, immersi nella musica e nell'energia positiva che solo un artista del calibro di Shade può offrire. Preparatevi dunque a celebrare il Natale con ritmo e allegria, accorrete numerosi in Piazza B. Le Fosse per una serata memorabile, all'insegna della musica e della magia delle festività.