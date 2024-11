L'evento è gratuito e inizierà intorno alle 22. Si tratta dell'unica data in Calabria del cantautore, citata tra i 22 concerti e festival da vedere ad agosto in Italia sulla rivista nazionale Vanity Fair

Oggi la prima serata con la grande musica d’agosto nel cartellone del Coro Music fest a Corigliano-Rossano con il concerto di Francesco Gabbani al Palmeto di Schiavonea, evento gratuito con inizio alle ore 22. Unica data in Calabria, citata tra i 22 concerti e festival da vedere ad agosto in Italia sulla rivista nazionale Vanity Fair. Un tour con cui tornerà dal vivo dopo l’ultimo concerto tenuto il 4 luglio 2021 all'Arena di Verona e potrà finalmente riabbracciare i suoi fan.

Cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, è autore di grandi successi come Amen (platino), con la quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria Nuove proposte, Occidentali’s Karma (sei dischi di platino), con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017 nella categoria Big,"Tra le granite e le granate (2 dischi di platino), e Viceversa (2 dischi di platino) classificatasi seconda al Festival di Sanremo nel 2020. Con i suoi brani ha collezionato oltre 600 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ha scritto canzoni per grandi artisti, tra i quali Mina, Celentano e Ornella Vanoni e colonne sonore originali. A luglio 2021 ha tenuto un concerto celebrativo all’Arena di Verona. Nel 2021 Gabbani ha pubblicato La Rete e Spazio Tempo, traccia scelta come sigla della serie tv Rai dal titolo Un Professore.

L'8 aprile 2022 Gabbani ha condotto con successo, in prima serata su Rai1, Ci vuole un fiore il primo show green della televisione italiana. L’11 marzo 2022 esce “Volevamo solo essere felici” il nuovo singolo con cui Gabbani ritrova Fabio Ilacqua autore, insieme a lui, di canzoni di successo come Amen e Occidentali’s Karma. Il nuovo singolo dà il titolo al suo nuovo album che viene pubblicato il 22 aprile da Bmg. Volevamo solo essere felici è un disco di analisi personale e soggettiva. Pur in continuità col percorso artistico e professionale del cantautore, rappresenta uno step successivo. All'uscita del disco segue un lungo tour firmacopie in tutta Italia.

Il 14 giugno è uscito nelle radio il nuovo singolo Peace & love, una canzone dichiaratamente pacifista e di speranza che rivisita il concetto del porgere l’altra guancia, ripreso in modo laico e calato nel contesto americano della lotta tra i nativi d’America e i conquistatori. Il video del brano rispecchia lo spirito del nuovo singolo, ossia quello di un brano pop felicemente malinconico e di una leggerezza che racchiude sempre un messaggio profondo.