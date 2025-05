È stato presentato questa mattina a Napoli il tour “Kiss Kiss Way – we live. you play.”, organizzato dal network Radio Kiss Kiss. Cinque le tappe italiane in cui si esibiranno decine di artisti a giro e tra queste c’è Corigliano Rossano. La carovana musicale – e non solo – si esibirà in una due giorni, il 28 e il 29 giugno, in zona Palmeto, a Schiavonea.

Stasi: «La nostra città sempre più teatro di grandi eventi»

Alla conferenza stampa di questa mattina organizzata al Comune di Napoli, c’era anche Flavio Stasi. «La nostra città – ha dichiarato il primo cittadino ionico – in questi anni, è diventata sempre più teatro di grandi eventi. Siamo entusiasti di ospitare il tour di Radio Kiss Kiss a Corigliano Rossano. Questo evento rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il nostro territorio e offrire ai cittadini un’esperienza musicale unica. La nostra comunità è pronta ad accogliere con calore e partecipazione questa straordinaria manifestazione».

Il Kiss Kiss Way non sarà di certo l’unico grande evento estivo che l’amministrazione comunale organizzerà nei prossimi mesi. Di certo, il 28 e il 29 giugno, nella tappa coriglianorossanese del tour organizzato dalla celebre radio napoletana, si esibiranno – nelle due serate – tanti artisti.

Ancora non è nota la scaletta e la rosa di nomi che raggiungeranno lo Ionio, ma tra questi saranno almeno una decina quelli che si esibiranno al Palmeto. La lista dalla quale si attingerà vede i nomi più amati della scena musicale italiana e internazionale. Tra questi (in ordine alfabetico) Aka 7Even, Aiello, Alessandra Amoroso, Alex Wyse, Alexia, Anna Tatangelo, Annalisa, Antonia, Baby K, Benji e Fede, Big Mama, Bnkr 44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Clementino, Coma Cose, Dani Faiv, Eiffel 65, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred de Palma, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D'Alessio, Grelmos, I Desideri, Il Tre, Joan Thiele, Joshua, Lda, LeoGassmann, Les Votives, Levante, Luk3, Marco Masini, Michele Bravi, Mida, Napoleone, Nicolò,Noemi, Olly, Paola Iezzi, Petit, Planet Funk, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Senza Cri, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Sissi, Skunk Anansie, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tormento, Tredici Pietro, Trigno, Tropico, Venerus, Willy Peyote.

Il tour prenderà il via da Napoli, il 30-31 maggio a Piazza Plebiscito. Seguiranno Torino, in Piazza Castello il 14-15 giugno; Corigliano-Rossano al Palmeto il 28-29 giugno; Baia Domizia l’11-12 luglio e Golfo Aranci il 26-27 luglio.

Ogni tappa prevede l’allestimento di Casa Kiss Kiss & Il Villaggio, in cui ci saranno dirette radio live con speaker e ospiti, dj set esclusivi, performance dei talent Kiss Kiss, l’area lounge & bar ed un mega gioco interattivo in scala 1:1 con premi, sfide e attività brandizzate.

Non c’è che dire, l’estate di Corigliano Rossano inizia col botto.