In piazza Bernardino Le Fosse a partire dalle 23,40 si esibiranno anche il giovanissimo tenore Marco Della Mura ed altri talenti locali. Chiusura col botto e poi dj set per tutta la notte. La soddisfazione del Stasi: «A nche quest’anno abbiamo allestito un cast di qualità e livello nazionale». Ecco il programma

È ormai tutto pronto a Corigliano Rossano per lo show di fine anno proposto dall’amministrazione comunale.

Nella centralissima piazza Bernardino Le Fosse sono in corso gli ultimi preparativi con l’allestimento del palco e dei diffusori anche lungo viale Luca De Rosis, mentre è ormai definito il programma che riserverà due sorprese dell’ultimo momento, certamente graditiditissime a tutti: l’esibizione di Verdiana e Marco Della Mura.

Verdiana Zangaro, nota da tempo nel panorama musicale italiano, è rossanese. Ha intrapreso la sua carriera musicale a 16 anni, partecipando a Sanremo Giovani con il brano “Chi sei non lo so”, che si è piazzato al quarto posto. La cantante è poi diventata un volto noto in televisione grazie alla sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, edizione 2013, vinta dal rapper Moreno Donadoni. Durante l’esperienza nel talent show di Canale 5, ha incontrato Greta Manuzi, con cui, da qualche anno, forma il gruppo tutto al femminile “Le Deva”, insieme a Simonetta Spiri e Roberta Pompa.

Nelle scorse settimane Verdiana ha vinto l’ultima edizione di “Tale e Quale Show”, distinguendosi puntata dopo puntata con straordinarie performance. Ha interpretato artisti del calibro di Celine Dion, Christina Aguilera e Mariah Carey, oltre a cantanti italiane. Nella serata finale ha interpretato il brano “Oggi sono io” di Alex Britti, portato al successo dalla più grande delle voci italiane, Mina.

Sul palco si esibirà anche Marco Della Mura, il giovanissimo tenore di 14 anni, originario anche lui di Corigliano Rossano, che ha partecipato a The Voice Kids, stupendo tutti per il suo talento e la potenza della sua voce.

Di Rocco Hunt e J-Ax sappiamo ormai tutto.

Hunt in carriera ha ottenuto oltre 40 dischi di platino collezionati tra Italia, Spagna e Francia dove ha raggiunto anche un disco di Diamante; tante collaborazioni con artisti italiani e internazionali, tra i suoi 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un repertorio che vanta oltre 2.5 miliardi di stream totali che lo rendono uno degli artisti italiani più apprezzati nel panorama musicale italiano e non solo.

J-Ax accompagna ormai da decenni tre generazioni. Il rapper, cantautore e produttore discografico italiano insieme a DJ Jad ha fondato gli Articolo 31, duo hip hop di grande successo commerciale in Italia tra gli anni Novanta e la prima metà degli anni duemila. Dopo lo scioglimento avvenuto nel 2006 J-Ax ha intrapreso una proficua carriera solista, anch'essa di successo. Nel 2010 è stato anche parte dei Due di Picche, progetto creato con Neffa. È inoltre il fratello maggiore di Grido, ex componente dei Gemelli Diversi.

J-Ax salirà sul palco di piazza Bernardino Le Fosse nella seconda parte della serata, dopo aver partecipato anche al capodanno Rai organizzato a Reggio Calabria. Terminata la sua esibizione a L’anno che verrà, il rapper in circa due ore raggiungerà Corigliano Rossano.

Il programma

Il sindaco Flavio Stasi e l’assessore al Turismo Costantino Argentino hanno reso noto il programma della serata che partirà alle 23 in filodiffusione. Alle 23:40 salirà sul palco di piazza Le Fosse il giovanissimo Marco Della Mura. Seguirà countdown e brindisi di mezzanotte per salutare il nuovo. Poi sarà la volta di Verdiana Zangaro e di altri talenti di Corigliano Rossano per poi concludere con i concerti di Rocco Hunt a J-Ax. Alla fine la nottata continuerà con dj set di artisti locali.

Stasi: «Cast di qualità e livello nazionale»

«Con Verdiana e Marco Della Mura realizziamo l'ambizione di avere una line up importante per il concerto di fine anno – ha affermato l'assessore al turismo Costantino Argentino – e soprattutto lo facciamo portando avanti il volto di questa nostra città che si sta facendo conoscere sempre di più al di fuori del suo territorio, anche grazie al talento dei suoi figli. Abbiamo lavorato anche per facilitare l'accesso all'area di piazza Bernardino Le Fosse attraverso il servizio navette ed i parcheggi perché l’afflusso sarà imponente. Tutto questo rende sempre più evidente il lavoro dell'amministrazione per la promozione del territorio».

«Siamo davvero felici di far esibire i nostri talenti locali – ha aggiunto il sindaco Flavio Stasi – sul palco del concerto di Capodanno. Verdiana e Marco sono artisti orgoglio della nostra terra e sono sicuro che la gente sarà felice di salutare il nuovo anno, anche con le loro meravigliose voci e poi con Rocco Hunt e J-Ax. Anche quest'anno – conclude Stasi – siamo riusciti ad offrire un cast di livello e di qualità nazionale».

L’amministrazione comunale ha predisposto il servizio navette gratuito per accedere all’area – centralissima – dei concerti. Gli shuttle partiranno da Corigliano dalle ore 19,30, con fermate alla stazione Agip ed al Quadrato ed arrivo alla stazione ferroviaria di Rossano, con fermata intermedia stadio Stefano Rizzo. Dall’01 a cessata esigenza le ripartenze. Le aree parcheggi sono state previste allo stadio Stefabno Rizzo, in viale dei Normanni, nei quartieri Crosetto e Frasso ed in via Nestore Mazzei.