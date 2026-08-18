Mercoledì 19 agosto musica, acrobazie, giocoleria e spettacoli tra le piazze del borgo. Apertura straordinaria del Castello e navette gratuite da Schiavonea e dallo Scalo

Dopo il successo delle passate edizioni, torna a Corigliano l’appuntamento con il “Festival Buskers – Sotto il Castello”, in programma mercoledì 19 agosto. Per una notte il borgo antico si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto, con artisti di strada, musicisti, clown e acrobati protagonisti in diverse aree del centro storico.

La manifestazione è ideata e organizzata dalla Pro Loco Corigliano e dalla Pro Loco Rossano, con il patrocinio del Comune, ed è inserita nel cartellone del Coro Summer Fest 2026. Gli spettacoli interesseranno alcune delle principali piazze e vie del centro storico.

In piazza del Popolo, alle ore 21, si esibirà la Salento Funk Orchestra con una performance musicale da street band, mentre alle 21:30 sarà la volta di Pino Cerrigone, impegnato in cover italiane e straniere in chiave acustica. Al Serratore, sempre alle 21:30, protagonista Marta Pistocchi con lo spettacolo musicale Le Cabaret De Madame Pistache.

Alle 22:30, in piazza Vittorio Emanuele, spazio ai numeri di giocoleria del clown statunitense Emanuele Mike Rollins con Americano Clandestino. Alle 23:15, in piazza Luigi Palma, toccherà a Mr. Mustache con il teatro clown Affetto D’Amore. A mezzanotte, in piazza Compagna, la compagnia Una Lamp porterà in scena Babyam, spettacolo che unisce danza, teatro e giocoleria con il fuoco.

Non mancheranno gli spazi dedicati alle eccellenze del territorio. Via Tricarico ospiterà gli stand enogastronomici, mentre via Francesco Compagna sarà riservata agli espositori di arte e artigianato. Giochi, melodie, acrobazie e illusioni accompagneranno così il pubblico lungo le strade del borgo.

Tra le iniziative previste anche la straordinaria apertura notturna del museo del Castello e il gran ballo di fine Ottocento. Per agevolare la partecipazione sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito dalle ore 20 all’una, con punti di raccolta a Schiavonea, in via delle Orchidee alle ore 20, e allo Scalo di Corigliano, nel piazzale Agip, alle 20:15.

Il Festival Buskers punta così ancora una volta a trasformare il centro storico di Corigliano in uno dei principali luoghi di richiamo dell’estate, tra spettacolo, cultura e valorizzazione del borgo.