Cosa fare a Capodanno? La temuta da tutti domanda che fin dalle prime settimane di dicembre inizia a farsi sentire nelle parole e nelle conversazioni sui gruppi WhatsApp di amici e parenti, alla quale non sappiamo mai rispondere, ma che in fondo tutti finiamo per formulare.

L’indecisione è però un difetto/qualità che ci appartiene, perciò l’unica risposta che tendiamo a dare all’inizio è sempre una, in linea di massima: “Non lo so, vediamo”.

Abbiamo pensato di agevolarvi dandovi una piccola “spintarella”, mettendovi davanti una lista di concerti in giro per la Calabria. Nell’indecisione scegliete quello più geograficamente raggiungibile, che i cenoni in Calabria si sa quando iniziano ma non quando finiscono.

Mario Biondi in concerto a Cosenza

È sicuramente uno dei concerti più attesi quello che vedrà come protagonista l’artista siciliano Mario Biondi esibirsi sul palco dell’antica capitale bruzia.

Un concerto atteso soprattutto poiché quasi a sorpresa, visto che fino a qualche giorno fa la richiesta di finanziamento del comune di Cosenza che avrebbe inserito il concertone nel progetto più ampio del Festival delle Invasioni versione invernale, era stata dichiarata non finanziabile.

Invece pochi giorni fa la bella notizia: concertone salvo e artista scelto tra quelli nelle preferenze – l’altro nome era Irama - per dare il benvenuto al nuovo anno dal palco di Cosenza.

Due ore e mezza di concerto per l’artista amato dai più giovani e dagli adulti direttamente da Piazza dei Bruzi per dare continuità al tradizionale concertone di fine anno che tutti i cosentini e non solo aspettavano.

Castrovillari festeggia con il rapper Moreno

Rimaniamo in provincia di Cosenza per trovare come di consueto a Castrovillari il concerto di Capodanno della città, che vedrà esibirsi artisti locali e dj set a partire subito dopo la mezzanotte, che passeranno poi la parola a Moreno.

Il rapper ex concorrente di Amici, che ha varcato anche le soglie del teatro Ariston, vero nome Moreno Donadoni, inizierà il suo spettacolo su Via Roma a partire dall’1:30 in compagnia di dj LilCut. L'evento fortemente voluto dall'amministrazione comunale, vista la presenza dell’artista è dedicato soprattutto ai più giovani,target che per gusti e messaggi contenuti nei brani di Moreno segue maggiormente il giovane rapper.

A Pizzo musica e cultura fino all’alba

Musica e balli fino all’alba saranno gli ingredienti principali di questo San Silvestro, che a Pizzo saluterà il vecchio anno dando il benvenuto al 2023 con un brindisi in piazza dopo la mezzanotte.

E dopo i consueti baci e abbracci per augurarsi il buon anno, l’esibizione del gruppo musicale Sabato Italiano Live, 15 affermati musicisti calabresi che per due ore alterneranno vari generi musicali per tutti i gusti: dalla dance al funk, dal blues alla musica Pop. Durante il resto della nottata, che vedrà la sua conclusione alle prime luci dell’alba, la musica di Dj Gang.

Oltre alla musica e allo spettacolo, durante i festeggiamenti spazio anche alla cultura: durante la notte di Capodanno sarà infatti possibile visitare il castello Murat e Palazzo della Cultura.

Tananai e Malgioglio a Cassano allo Ionio

Un capodanno per dire no alle violenze, alle ingiustizie e alle discriminazioni quello organizzato dall’amministrazione in collaborazione con la pro loco “Sibari Magna Grecia”, a Cassano allo Ionio.

L'evento si svolgerà in piazza Municipio e vedrà salutare il nuovo anno da Tananai, nome d'arte del cantante Alberto Cotta Ramusino, reduce della partecipazione al Festival di Sanremo ultima edizione, e Cristiano Malgioglio, eclettico e noto personaggio televisivo. I due artisti saranno sul palco di Cassano allo Ionio insieme ad altre band e dj che andranno avanti con la musica tutta la notte a partire dalle ore 00:15.

Coez a Corigliano Rossano

Non sarà da meno la città di Corigliano Rossano che si prepara ad accogliere il suo artista per dare il benvenuto al 2023 dal palco di Piazza Bernardino Le Fosse.

Sarà Coez il protagonista della serata, noto rapper e cantautore romano, che con il suo concerto ripercorrerà musicalmente la sua carriera, dopo i dischi di platino, i tour da sold-out, il nuovo album, e il progetto in acustico "From The Rooftop 2".

La notte di Capodanno a Corigliano Rossano partirà alle 23.30, e vedrà la presenza anche di una serie di dj set sia prima che dopo il concerto, senza dimenticare anche le esibizioni di alcuni artisti locali. Il concerto di Coez è atteso per l’una. «Un capodanno in piazza per tutti» come ha detto il sindaco Flavio Stasi, organizzato con l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di prendere parte ad una serata di musica e divertimento rimanendo sul proprio territorio senza doversi allontanare troppo.

Capodanno a Catanzaro con Tananai e dj set

Sarà una spaziosa Piazza Prefettura ad accogliere i festeggiamenti tra l’ultimo e il primo giorno dell’anno a Catanzaro, che da giorni è pronta per brindare, a partire dalle 23, e ospitare dopo dello scoccare del nuovo anno l’artista rivelazione dell'anno, Tananai. Cantautore e produttore discografico italiano, idolo musicale dei più giovani, protagonista dell’estate italiana con la hit “La dolce vita” realizzata con Fedez e Mara Sattei, oltre che di numerosi altri successi, prossimo partecipante già annunciato del 73° Festival di Sanremo. La notte di San Silvestro sarà animata anche dalla presenza del conduttore radiofonico, produttore discografico e dj Federico l’Olandese Volante, volto storico e popolare di Rtl 102.5, attualmente conduttore dell’emittente Radionorba, accompagnato dalla conduzione di Raffaella Capria e Domenico Milani. Spazio anche ai dj set live di Nathaniel e Sharon Esse, al vocalist Paco e all’animazione di FrancysPower.

A Lamezia Terme Martin Klein e Federica Carta

Rimaniamo in provincia di Catanzaro per lo spettacolo “L’anno che verrà” di Lamezia Terme dove ad attendere il nuovo anno insieme ai lametini ci saranno due amati personaggi del mondo radiofonico e della musica.

Stiamo parlando del famoso dj di Radio 105 Martin Klein, e la cantante Federica Carta.

Martin Klein è un volto noto della radio nazionale, dal 2020 conduce quotidianamente alle ore 13 il programma 13PM. Dallo scorso giugno conduce inoltre solo il sabato “3DCPM Fuori orario”.

Federica Carta è una cantautrice romana di origini sarde, partecipa nel 2016-17 al programma “Amici di Maria de Filippi“ classificandosi al secondo posto nella categoria canto e terza in quella generale. Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme al rapper Shade con il brano “Senza farlo apposta “.

Reggio Calabria accoglierà JoeBastianich e La Terza classe

Un Capodanno internazionale quello che si sta preparando a vivere la città metropolitana di Reggio Calabria, che vedrà la presenza di artisti di livello internazionale salire sul palco di Piazza Italia, proprio a due passi dal lungomare definito “il chilometro più bello d’Italia”.

Sarà la band JoeBastianich e La Terza Classe a dare il giusto sound alla prima notte dell’anno con il bluegrass, genere tipico statunitense tra country, blues, rock, soul, suoni tradizioni irlandesi e scozzesi, dai ritmi incalzanti e tutti da ballare.

Un concerto di oltre due ore che ripercorrerà i successi del primo album di Bastianich, AkaJoe, cover come PurpleRain di Prince e i brani del nuovo album GoodMorning Italia.

Il concerto rientra nel progetto “Reggio Live Xmas” chiudendo così l’anno in bellezza.

A Crotone l’ultimo dell’anno con il MaverickRock’n’Roll festival

Torna a Crotone il “MaverickRock’n’Roll festival – New Yearedition”, ideato e promosso dall’Associazione NAD, evento che ha aggiunto un tassello alla storia della scena musicale della città, allargandosi alla regione e al resto d’Italia.Una due giorni ricca di musica che partirà già per il 30 dicembre con il Don Diego Trio, Antonio Sorgentonequartet (vincitore dell’edizione 2019 di Italia’sgot talent) e con la musica di DJ Cannonball, dalle 19 sul lungomare di Crotone. Per l’ultimo dell’anno invece la manifestazione si sposterà in piazza Pitagora a partire da subito dopo la mezzanotte per festeggiare insieme capodanno con Halfchicken, Don Diego Trio, Marco J and The Jauwalker e DJ Cannonball.