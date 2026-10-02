Pianoforte e voce per ascoltare “Parole d’amore”. È questo il titolo del concerto, in programma sabato 3 ottobre, alle ore 18,00, al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza secondo appuntamento della XXVII stagione concertistica dell’Autunno Musicale, la Stagione Internazionale di musica da camera promossa dall’Associazione “The Brass Collection”, patrocinata dal Comune di Cosenza e di cui è direttore artistico il maestro Luigi Santo.

Ne saranno protagoniste il mezzosoprano Rimma Khismatullina e la pianista Irina Iurushkina, russe di origine, ma spagnole d’adozione. Il repertorio proposto, infatti, include brani della canzone spagnola e della zarzuela. “Parole d’amore”, il concerto di sabato 3 ottobre, è un recital di canto lirico che si svilupperà nella piena consapevolezza di ciò che l’amore rappresenta nella creatività artistica in generale ed in quella musicale in particolare. Rimma Khismatullina e Irina Iurushkina sono mosse, nel loro viaggio sonoro, dall’energia che l’amore, con le sue sfumature e le sue parole, è in grado di sprigionare. Il programma del concerto comprende, tra le altre, musiche di Enrique Granados, Enric Morera, Federico Mompou, Xavier Montsalvatge, Joaquin Turina, Josè Serrano e Federico Chueca.

La mezzosoprano Rimma Khismatullina si è perfezionata con la grande cantante lirica Raina Kabaiwanska e con il maestro Mario Melani. La sua carriera internazionale è iniziata nel 2000 e da allora ha cantato in teatri e auditorium di grande prestigio, partecipando anche a importanti Festival internazionali. Il suo repertorio d'opera e d'oratorio spazia dalla musica barocca alla Zarzuela spagnola, passando per il classicismo, il romanticismo francese e il belcanto italiano. Nella sua carriera professionale ha collaborato con direttori d'orchestra come Enrique Ricci, Jorge Rubio, Miguel Ortega, Rolf Weikert, Salvador Brotons, Emmanuel Siffert, Ricardo Estrada, Pablo Heras ed altre personalità del mondo musicale internazionale.

La pianista e organista Irina Iurushkina si è diplomata all'Accademia Russa di Musica di Gessin nel 1984 e successivamente ha frequentato con merito anche l'Istituto Superiore di Musica del Conservatorio di Kazan. Ha lavorato in prestigiosi teatri e gruppi musicali ed artistici ed è stata docente presso il Galina Vishnevskaya College di Mosca.