La South Italy Fashion Week ha preso ufficialmente il via questa mattina con la conferenza stampa inaugurale nella Galleria Nazionale di Cosenza - Palazzo Arnone.

Un luogo simbolico, scrigno di memoria e custode del passato, che per l’occasione si apre al futuro accogliendo i giovani talenti della Moema Academy, protagonisti assoluti di questa nona edizione. Proprio qui, nel mese di giugno, verrà allestita la mostra “Rivestire l’origine”, una collezione di abiti realizzati dalle allieve, vera rilettura contemporanea del costume arbëreshë, frutto di un dialogo tra cultura, creatività e formazione.

Numerosi gli ospiti intervenuti. A dare il benvenuto è stata Giada Falcone, direttrice dell’Accademia, presidente regionale del Movimento Donne Impresa Confartigianato e vicepresidente nazionale. Nel suo intervento ha introdotto gli appuntamenti della settimana, anticipando anche alcuni dettagli sull’attesissima serata inaugurale. Per la prima volta, infatti, una sfilata di moda si terrà all’interno di una chiesa – e non una qualsiasi, ma la Cattedrale di Cosenza – trasformata eccezionalmente in teatro di bellezza e arte. Un evento che unisce sacro e creativo, moda e musica. Insomma: arte in tutte le sue forme.

Tra gli interventi istituzionali anche quello di Francesco Pellegrino, vicepresidente regionale di Confartigianato, che ha sottolineato l’importanza di manifestazioni come la South Italy Fashion Week nel generare sinergie virtuose tra imprese, creativi e istituzioni. «Occasioni come questa – ha detto Pellegrino – hanno un impatto concreto sul territorio, contribuendo a valorizzare i talenti locali, a promuovere le eccellenze artigiane e a costruire un racconto condiviso e proiettato al futuro».

Al tavolo degli ospiti-protagonisti, il maestro orafo Gerardo Sacco ha raccontato l’emozione di portare in passerella, questa sera, i suoi gioielli iconici accanto alle Head Sculpture firmate Giuseppe Fata. Un dialogo tra arte sacra e alta moda in una cornice suggestiva come il Duomo di Cosenza che, novità per la città brutia, ospiterà una performance di questo genere.

In esclusiva per la South Italy Fashion Week sfileranno due pezzi straordinari: un collier indossato per la prima volta da Liz Taylor e una collana-scultura con un ciondolo che racchiude cinque stili di croci – latina, greca, gotica, bizantina e romana – un autentico tripudio di diamanti, storia e bellezza. Un omaggio all’eterno, nel segno della creatività che attraversa il tempo.

La direttrice della Galleria Nazionale di Cosenza, Rossana Baccari, poi ha espresso entusiasmo per la sinergia tra il museo e il mondo della moda, sottolineando che, sebbene non semplice da realizzare, questa collaborazione promette di regalare nuove emozioni, soprattutto con l'allestimento della mostra previsto per il mese di giugno.

Marina Garao, direttore artistico del Design Festival, ancora, ha evidenziato come il festival, al pari della South Italy Fashion Week, sia cresciuto nel tempo, esprimendo un grande plauso al coraggio di Giada Falcone e di Confartigianato. Ha inoltre proposto uno scambio di visite, invitando tutti a partecipare al Sign Festival (Barolo Fashion Show) in quel piccolo angolo di Parigi a due passi da Torino.

A intervenire anche Dimitar Dradi, direttore creativo e artista visionario che ha firmato gli abiti protagonisti del fashion film. Dradi si è rivolto direttamente alle allieve dell’Accademia invitandole a inseguire i propri sogni senza lasciarsi influenzare dai giudizi altrui. Le ha incoraggiate alla ricerca e alla sperimentazione, a pensare gli abiti non solo come tessuti, ma come vere e proprie sculture da indossare.

Antonietta Cozza, consigliere comunale con delega alla cultura, ha invece messo in luce una delle novità di quest’edizione: l’attivazione di una free library permanente all’interno degli spazi di Moema Academy e definito la Fashion Week un’occasione preziosa di formazione, dialogo tra saperi e crescita culturale, mettendo in risalto come tutta la bellezza generata dall’evento sia un valore aggiunto per il patrimonio della città.

Il conto alla rovescia è iniziato per “Eterna - Serata Evento” che avrà luogo questa sera alle 21.00 al Duomo di Cosenza. Una passerella speciale, arricchita dalla straordinaria performance dell'Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal Maestro Francesco Perri, e da tante emozioni. Sarà una serata destinata a diventare indimenticabile. Magari eterna.