Craig David, icona della musica R&B e autore di hit intramontabili come 7 Days e Walking Away, farà tappa in Calabria per un evento esclusivo. Il cantante britannico si esibirà il 24 luglio al Teatro al Castello di Roccella Jonica nell'ambito della prima edizione del Roccella Summer Sound "Oltre Confine", unica data regionale del suo tour europeo.

Un artista che ha segnato un'epoca

Cantante, cantautore e produttore discografico, Craig David ha conquistato il panorama musicale nei primi anni 2000 con il suo album di debutto Born to Do It, un successo mondiale che ha definito il sound R&B e garage britannico di quegli anni. Brani come Fill Me In e 7 Days hanno scalato le classifiche, consacrandolo tra i più grandi artisti della sua generazione.

Dopo un periodo di minor visibilità, David è tornato sotto i riflettori con l’album Following My Intuition nel 2016, riaffermandosi con nuove sonorità e una fanbase sempre più ampia. Con un'energia rinnovata e una carriera che continua a evolversi, la sua musica continua a conquistare il pubblico internazionale.

L’appuntamento con Craig David a Roccella Jonica rappresenta un'opportunità imperdibile per gli amanti della grande musica internazionale. I biglietti sono già disponibili sui circuiti TicketOne.