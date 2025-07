Dopo l’anteprima di ieri alla Villa Romana di Casignana, che ha visto protagonista l'eleganza e la voce inconfondibile di Simona Molinari, il Dialog Festival presenta la sua seconda edizione con un cartellone che promette emozioni, contenuti di spessore e occasioni di incontro e partecipazione.

Un evento che non è solo spettacolo, ma impegno sociale e culturale, nato per promuovere i valori della pace, del dialogo tra culture, della solidarietà e della comprensione reciproca. Un vero e proprio ponte ideale tra persone e comunità, pensato per affrontare insieme le grandi sfide del nostro tempo.

Organizzato dall’amministrazione comunale di Casignana, il Festival si snoderà per tutto il mese di agosto e parte di settembre, attraversando luoghi simbolici del territorio come le piazze, il borgo storico e la splendida Villa Romana, con un calendario che intreccia musica, poesia, teatro, letteratura, riflessione e degustazioni di eccellenze locali.

Il mese di agosto si aprirà con una serata dedicata al confronto tra cittadini, istituzioni e realtà del territorio. Il 7 agosto, alle ore 21:00, in Piazza del Giuggiolo, l’Amministrazione comunale e la Pro Loco incontreranno la comunità in un dialogo aperto, seguito da un suggestivo concerto a lume di candela che vedrà esibirsi alcuni talentuosi artisti locali, capaci di creare un’atmosfera intima e coinvolgente.

Nel cuore del borgo di Casignana, invece, alle 20:30 del 9 agosto, si accenderanno i riflettori sulla spiritualità e la storia con la presentazione del libro La città del perdono, a cui prenderanno parte, insieme all'autore Marco Roncalli, rappresentanti del mondo ecclesiastico, della cultura e del giornalismo. A seguire, un emozionante omaggio musicale a Fabrizio De André con La buona novella, uno spettacolo che intreccia parole, musica e riflessione.

Il 18 agosto, in Piazza XXI Settembre, a partire dalle 18 si discuterà del rapporto tra giornalismo e intelligenza artificiale con la presentazione del libro Giornalista Robot?, un’occasione per riflettere su nuove sfide e opportunità del mondo dell’informazione. La serata proseguirà tra danze popolari e suoni tradizionali, culminando in un concerto dedicato alle emozioni e alla grande musica italiana, con un viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol interpretate da Giammarco Carroccia.

Particolarmente intensa la giornata del 19 agosto, quando la Villa Romana, a partire dalle ore 18 ospiterà il gemellaggio tra Casignana e Motta San Giovanni: un’occasione per valorizzare due importanti realtà archeologiche calabresi e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, studiosi e operatori culturali. La serata si trasformerà in un evento spettacolare con Ludi et Illumina, la Notte dei Cesari, in cui storia, gastronomia e intrattenimento si fonderanno in un’esperienza multisensoriale.

Il 20 agosto, sempre dalle ore 18 si parlerà invece di salute e benessere a partire dalla cultura dell’olio e del vino, con una conferenza a cura del prof. Rocco Zappia e la presentazione di un libro che racconta la storia del vino dalle sue origini fino all’era dell’intelligenza artificiale. La giornata proseguirà con versi dialettali, assaggi di prodotti tipici e un raffinato concerto sinfonico organizzato dal Conservatorio Tchaikovsky, in collaborazione con l’Orchestra La Nuova Verdi, con la partecipazione del baritono Vincenzo Nizzardo.

Anche il mese di settembre riserverà appuntamenti di grande rilievo, a partire dalla presentazione del libro Damnatio Memoriae con la presenza di esponenti della storia politica italiana, per continuare con l’intervista a Claudio Martelli sul suo saggio Il merito, il bisogno e il grande tumulto e con un dibattito di attualità sui temi del lavoro e della partecipazione.

Gran finale il 12 settembre, all’Hotel Maria di Bianco, dove rappresentanti del mondo politico, culturale e della comunicazione – tra cui Francesco Cannizzaro, Giacomo Crinò, Pietrangelo Buttafuoco e il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto – si confronteranno sul futuro della Calabria e sulle strategie per rendere la regione protagonista di uno sviluppo duraturo.