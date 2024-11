Grandi nomi per grandi eventi. Il weekend che segue la festa di Ferragosto si presenta ricco di appuntamenti interessanti nella nostra regione. Un calendario di iniziative di certo capace di intercettare l'attenzione dei residenti e dei turisti presenti in Calabria per trascorrere il periodo estivo. Ecco alcuni degli eventi principali in programma dal Pollino allo Stretto.





La Notte dei Bronzi a Monasterace

Una serata per celebrare il ritrovamento dei capolavori scultorei più significativi dell'arte greca: la Notte dei Bronzi è pronta ad accendere di entusiasmo, tra storia, cultura e musica, la spiaggia di Monasterace con un evento che, venerdì 16 agosto a partire dalle 18.30, conterà su performance musicali dal vivo, talk e panel con ospiti. Speciale guest sarà il dj e produttore Samuel Romano.



Color Fest a Maida

Proseguono gli appuntamenti del Color Fest nella location dell'agriturismo Costantino di Maida, in provincia di Catanzaro. Protagonisti delle esibizioni in programma venerdì 16 agosto saranno gli Editors. Ed ancora: Elephant Brain, Any Other, Leatherette, Trust The Mask, The Cosmic Gospel. Non mancherà poi il dj set di Fabio Nirta.



Fabio Concato a Soverato

Sarà l'arena del Teatro comunale di Soverato ad ospitare venerdì 16 agosto alle 22 il concerto di Fabio Concato che, con il suo "Musico ambulante tour", farà tappa nella Perla dello Ionio. L'evento si inserisce nell'ambito del Festival d'Autunno - anteprima estate e vedrà sul palcoscenico, oltre lo stesso Concato, Ornella D’Urbano (piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).



Biagio Izzo a Soverato

Farà tappa a Soverato con il suo spettacolo "Esseoesse" l'attore comico Biagio Izzo. L'artista, affiancato da Francesco Procopio, si esibirà nell'arena del lungomare Europa sabato 17 agosto alle ore 22.



Giusy Ferreri a Cariati

Concerto di Giusy Ferreri in Calabria. L'interprete di "Non ti scordar mai di me" si esibirà sabato 17 agosto alle 21 nell'area del campo sportivo di Cariati, in provincia di Cosenza.



Fabrizio Moro ad Acri

Il cantautore Fabrizio Moro sarà in concerto ad Acri, in provincia di Cosenza, sabato 17 agosto alle 21.30. L'interprete di "Portami via", "Pensa", "Eppure mi hai scordato la vita", si esibirà nella suggestiva cornice dell'anfiteatro romano.



Fiumerock Music Festival a Fiumefreddo Bruzio

Appuntamento a Fiumefreddo Bruzio, nel Cosentino, con la decima edizione del Fiumerock Music Festival. Sabato 17 agosto nella cittadina affacciata sul mar Tirreno si esibiranno, a partire dalle ore 21, i Follya con Alessio Bernabei e i Dear Jack, Maninni, Ary e Andrea Lombardo.



Alex Britti a Isola Capo Rizzuto

Alex Britti in concerto ad Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, domenica 18 agosto alle ore 22. Il cantante e musicista si esibirà in Piazza del Popolo.



Geolier a Diamante

Il rapper Geolier prosegue il suo tour estivo con l'unica tappa calabrese in programma domenica 18 agosto alle 21.30 al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, in provincia di Cosenza. Il concerto tanto atteso dagli amanti dell'artista partenopeo rientra nella rassegna musicale del Tirreno Festival.