Un nuovo weekend all'insegna del divertimento in Calabria. Diversi i concerti e le iniziative in programma dal Pollino allo Stretto per rallegrare i residenti ed i turisti rimasti nella nostra regione per godersi le ultime settimane di estate.

Ecco alcuni degli eventi più interessanti.

Fabrizio Moro a Rosarno

Farà tappa a Rosarno il tour estivo di Fabrizio Moro "Una vita intera". L'interprete di "Pensa", "Portami via" ed "Eppure mi hai cambiato la vita" si esibirà venerdì 30 agosto nella cornice dell'anfiteatro del centro reggino con il suo inconfondibile timbro e con i pezzi più belli del suo vasto repertorio.

Notte Bianca food & folk a Bagnara Calabra

Appuntamento a Bagnara Calabra, nel Reggino, per l'attesa Notte Bianca food & folk. L'inizio dell'evento, in programma venerdì 30 agosto, è previsto per le ore 21. Ad arricchire il tutto sarà la musica e l'immancabile cibo tradizionale calabrese. Intrattenimento ed animazione faranno da cornice all'iniziativa in piazza Rosario Villari.

Michele Zarrillo a Brognaturo

Sabato sera pieno di emozioni in musica. A Brognaturo tutto è pronto per il concerto di Michele Zarrillo. L'interprete di "Cinque giorni", "Una rosa blu" e "La notte dei pensieri" si esibirà nel comune della provincia di Vibo Valentia alle ore 22.

Geolier a Catanzaro Lido

Grande attesa al Miraya Beach Park di Giovino, nel quartiere Lido di Catanzaro, per Geolier. L'artista partenopeo salirà sul palco del noto locale sabato 31 agosto per una esibizione destinata ad emozionare, divertire e far ballare.

Festa della Patata a Decollatura

Appuntamento in località Praticello a Decollatura per la Festa della patata. L'evento, programmato per sabato 31 agosto alle 17, prevede spettacoli teatrali, musica, street food e l'esposizione di mezzi e antichi attrezzi agricoli. Alle 21.30 spazio al concerto della band calabrese dei Villazuk.

LuceFest a San Pietro Magisano

Torna, con la sua quinta edizione, il festival internazionale di street art LuceFest a San Pietro Magisano, in provincia di Catanzaro. Ad arricchire la kermesse, anche quest'anno, un ricco cartellone di concerti ed iniziative culturali. Domenica 1 settembre alle 21.30 spazio a Roy Paci & Aretuska pronti ad infiammare con il loro spettacolo unico il pubblico del LuceFest.

Santino Cardamone, Mimmo Cavallaro, Bandabardò e Skankaman a Monasterace

Sarà una serata unica e coinvolgente quella in programma, nell'ambito del Festival dei Borghi Mediterranei, a Monasterace. Domenica 1 settembre appuntamento in piazza Celestino Placanica con l'esibizione di Santino Cardamone prevista alle 20.30. Spazio poi al cantautore calabrese Mimmo Cavallaro che salirà sul palcoscenico alle 21.30 prima di cedere il testimone alla Bandabardò & Cisco Ultimo Tango per il loro concerto in programma alle 22.30. A seguire dj set con Skankaman.

Sabato 31 l'attenzione sarà invece rivolta ad una serie di talk promossi per il "Work from Italy - Il Festival dei Borghi Mediterranei 2024".

Mietta a Brognaturo

Concerto di Mietta a Brognaturo domenica 1 settembre. L'artista si esibirà nel centro della provincia di Vibo Valentia alle ore 22.