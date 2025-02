Il cantautore, nono sul palco dell’Ariston, sarà nella Locride il prossimo 9 agosto per l’unica data in Calabria del suo nuovo tour

È arrivato nono al Festival di Sanremo, concluso sabato scorso con la finale vinta da Olly. Adesso per Irama è tempo di pensare al tour estivo che partirà con una data dallo stadio San Siro di Milano per toccare alcune delle manifestazioni più importanti nel periodo estivo. L’unica data in Calabria, il prossimo 9 agosto, è inserita nel cartellone del Roccella Summer Festival, la kermesse di musica dal vivo organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale in programma nella suggestiva cornice del teatro al Castello.

Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, ha preparato uno show coinvolgente, con una messa in scena nuova e con una scaletta ricca di sorprese. Oltre ai grandi successi del suo repertorio, il pubblico ha infatti la possibilità di ascoltare in anteprima alcuni brani inediti del suo nuovo progetto discografico di prossima uscita, confermandosi come uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano.

Con le sue hit ha infatti già collezionato 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro con oltre 2,5 miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video. Il nome di Irama si va ad aggiungere a quelli già confermati dei Baustelle (12 agosto), Ghali (13 agosto), Alessandra Amoroso (18 agosto), Francesco Renga (24 agosto) e Gianna Nannini (28 agosto).