Primo weekend di agosto carico di eventi e grandi nomi in Calabria. Dal Pollino allo Stretto, numerosi e variegati sono gli appuntamenti che mirano ad intrattenere i residenti ed i turisti della nostra regione. Ecco alcune delle iniziative più interessanti in programma nel fine settimana nella cinque province calabresi.

Dargen D'Amico a Scalea

Proseguono gli appuntamenti con il Laos Festival in programma nel centro storico di Scalea, in provincia di Cosenza, dall'1 al 3 agosto. Protagonisti della serata di venerdì 2 agosto, in piazza Spinelli, saranno Dargen D'Amico, Samia ed Etlis. Un segret unplugged event chiuderà, sabato 3, la manifestazione che punta, tra le altre cose, a valorizzare la suggestiva Riviera dei Cedri.

Alice al Parco Archeologico Scolacium

Appuntamento venerdì 2 agosto alle ore 22 al Parco archeologico Scolacium di Borgia con la cantautrice Alice che porterà sul palco lo spettacolo musicale "Master songs" per omaggiare i grandi nomi del cantautorato italiano. L'artista sarà accompagnata da Carlo Guaitoli (pianoforte e tastiere), Antonello D’Urso (chitarre e programmazioni) e Chiara Trentin (violoncello).

"L'Albero di Canto" a Isca sullo Ionio

Giunge alla sua sedicesima edizione il festival "L'Albero di Canto" che, sotto la direzione artistica di Mimmo Cavallaro, si svolgerà ad Isca sullo Ionio venerdì 2 e sabato 3 agosto con l'obiettivo di tutelare la tradizione culturale e musicale calabrese. Venerdì 2 agosto, a partire dalle ore 19, si esibiranno i Giganti di Arzona, Peppe Sapone, Davis Muccari. Sabato 3 spazio a Bazì con uno spettacolo itinerante di artisti di strada, alla musica di Officina Kalabra e al concerto di Mimmo Cavallaro.

Noemi a San Marco Argentano

Torna nella frazione Scalo del comune di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, la Festa dello Scalo. Tre giorni di eventi che spaziano dalla seconda edizione della “Sagra del peperoncino e dello spezzatino” con intrattenimento musicale a cura di Francesco Valente in programma venerdì 2 agosto per poi passare, nella serata di sabato 3, alla musica popolare di Bruno Caparelli, Franco Cerbelli e Pietro Laudonia. Domenica 4 agosto sarà invece Noemi, con la sua prima tappa calabrese del tour estivo, ad esibirsi in concerto in piazza Stazione.

Mario Biondi a Cirò Marina

L'inconfondibile timbro vocale di Mario Biondi si prepara a coinvolgere il pubblico di Cirò Marina, in provincia di Crotone, sabato 3 agosto. L'artista si esibirà in concerto all'Arena Saracena alle 21.30.

Enzo Avitabile a Torre Melissa

Concerto di Enzo Avitabile & I Bottari sabato 3 agosto a Torre Melissa. L'artista napoletano si esibirà, affiancato da venti musicisti, nel piazzale dell'ex cantina sociale presentando il suo progetto “blacktarantella & Bottari”.

Irama a Reggio Calabria

Sarà la piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria ad ospitare il concerto di Irama in programma sabato 3 agosto alle 21.30. L'evento si inserisce nel cartellone di "Fatti di Musica 2024”, 38esima edizione del Festival del Live d’Autore.

Be Alternative Festival a Camigliatello Silano

È uno dei festival più amati dell'estate calabrese. Il Be Alternative si prepara a dare vita sulle rive del Lago Cecita a Camigliatello Silano a due giorni di musica, passione e divertimento. Sabato 3 agosto, a partire dalle ore 15, spazio a Kula Shaker, Motorpsycho, Marlene Kuntz, Her Skin. Domenica 4 agosto protagonisti dell'evento saranno Colapesce Dimartino, Timber Timbre e Marco Castello.

Elettra Lamborghini a Schiavonea

Sarà il lungomare di Schiavonea, a Corigliano Rossano, ad ospitare domenica 4 agosto il concerto di Elettra Lamborghini. Appuntamento in zona Palmeto alle 21.30.