Tantissimi gli appuntamenti: non mancherà la gastronomia con La notte piccante di Catanzaro, né la cultura con il cinema nei quartieri e i festeggiamenti per i cento anni della radio

Dal pop alla musica classica passando per le canzoni della tradizione popolare calabrese. E poi ancora spazio alla gastronomia, al cinema e allo spettacolo. Quello che ci attende è un weekend pieno di eventi in programma in Calabria.

Ecco allora alcuni suggerimenti per trascorrere qualche serata in allegria e salutare così, calendario alla mano, l'estate 2024 che proprio in questo fine settimana esaurisce il proprio passaggio.

Festival dell'Ospitalità a Nicotera

Appuntamento a Nicotera, nel Vibonese, per il Festival dell'Ospitalità. Dal 20 al 22 settembre il centro calabrese ospiterà una serie di talk e tavole rotonde, sessioni didattiche e formative, spettacoli, esperienze immersive per conoscere il paese. Obiettivo dell'evento è quello di condividere l'autentico spirito di accoglienza calabrese e porre l'attenzione su progetti identitari, sostenibili e integrati per far ripartire le comunità.

"Schermi - Cinema Multipiazza" a Catanzaro

Proseguono le proiezioni di "Schermi - Cinema Multipiazza", il progetto che porta il cinema nei quartieri di Catanzaro. L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, ha preso il via sabato 14 settembre e si concluderà venerdì 20 settembre alle 20 in Villa Margherita, nel centro storico del capoluogo regionale, con la proiezione di "Aftersun" di Charlotte Wells e la partecipazione speciale di Gianmarco Saurino. A seguire, festa di chiusura "Purusparty" e dj set di Fabio Nirta.

"Radio 100 - il futuro è in onda" a Praia a Mare

Tre giorni per festeggiare il primo secolo di vita della radio. L'evento, organizzato da Umberto Labozzetta ed in programma a Praia a Mare, prevede dal 20 al 22 settembre incontri, convegni e proiezioni di docufilm incentrati sulla storia della radio con il coinvolgimento di alcuni protagonisti della radiofonia italiana.

Arisa in concerto a Buonvicino

Appuntamento a Buonvicino, in provincia di Cosenza, in piazza XVII settembre, con il concerto di Arisa. L'interprete di "Sincerità", "La notte" e "Meraviglioso amore mio" si esibirà venerdì 20 settembre alle ore 21.

Cosimo Papandrea a Pianopoli

Concerto di Cosimo Papandrea a Pianopoli in programma venerdì 20 settembre. Il celebre cantautore calabrese si esibirà a margine di una giornata dedicata alle tradizioni della vendemmia durante la quale sfileranno tra le vie del comune della provincia di Catanzaro i "Carri dell'uva" accompagnati dal gruppo folk "I canterini".

Rose Villain a Rende

Continua a regalare grandi emozioni il cartellone di eventi del "Settembre Rendese" sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca. In programma sabato 21 settembre in via Rossini alle ore 21 il concerto di Rose Villain. Un appuntamento da non perdere per lasciarsi coinvolgere dal talento di una delle artiste più apprezzate del momento in Italia.

Duo pianistico Maiorca-Milano a Crotone

Sabato 21 settembre alle 20, nei locali del Museo Pitagora di Crotone, si terrà un concerto del raffinato duo pianistico composto da Giuseppe Maiorca e Maria Roberta Milano grazie ad una collaborazione stretta tra l’associazione musicale Maurizio Quintieri ed il consorzio Jobel.

Arisa in concerto a Pianopoli

Nuova tappa calabrese per Arisa. La celebre cantante si esibirà a Pianopoli, in provincia di Catanzaro, domenica 22 settembre alle 22.

La Notte Piccante a Catanzaro

Dal 20 al 22 settembre la città di Catanzaro si accenderà di entusiasmo, passione e divertimento con la grande festa de "La notte piccante". Tre serate che vedranno numerosi eventi sparsi per il centro storico del capoluogo con musica, intrattenimento, musei aperti, visite guidate, live show e tanto altro. Protagonista indiscussa delle manifestazioni sarà la gastronomia con i piatti tipici della cucina calabrese e l'immancabile peperoncino.