Fine settimana ricco di appuntamenti: ecco una selezione dalle cinque province, con un occhio alla musica e allo spettacolo ma anche alle escursioni in natura

Weekend pieno di appuntamenti in Calabria. Da venerdì a domenica la nostra regione torna ad accendersi con un programma carico di eventi ed iniziative che spaziano dalla musica classica a quella etnica, dagli spettacoli comici alle escursioni.

Torniamo quindi ad aprire la nostra agenda per segnalare alcune delle manifestazioni più interessanti in programma nel fine settimana nelle cinque province calabresi.

Alessio Bidoli e Luigi Moscatello a Catanzaro

Nella sala concerti di Palazzo De Nobili, sede del comune di Catanzaro, venerdì 17 maggio alle 18 Alessio Bidoli, al violino, e Luigi Moscatello, al pianoforte, si esibiranno in concerto mettendo a disposizione del pubblico il loro talento e la loro capacità di emozionare grazie alla forza della musica. L'iniziativa è a cura dall’Associazione Amici della Musica aderente ad AMA Calabria.

Emanuela Aureli a Praia a Mare

Con la sua ironia e la sua poliedricità l'attrice e imitatrice Emanuela Aureli è pronta a raggiungere Praia a Mare e ad esibirsi, nell'ambito del cartellone "Primaver...a...Praia", venerdì 17 maggio alle 21.30 in piazza Italia. Uno spettacolo da non perdere per chiunque abbia voglia di lasciarsi strappare un sorriso.

Silvia Mezzanotte e Filippo Arlia a Nocera Terinese

"Duettango - Omaggio a Astor Piazzolla", è questo il nome dello spettacolo che venerdì 17 maggio alle 20.30 presso il Convento dei Cappuccini di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, vedrà protagonisti la cantante ed interprete Silvia Mezzanotte ed il direttore d’orchestra, nonché ideatore del progetto, Filippo Arlia.

Arisa a Crotone

La grande musica dal vivo torna a Crotone. La città pitagorica ospiterà infatti, in occasione delle Festività Mariane, Arisa in concerto. Appuntamento in piazza Pitagora venerdì 17 maggio alle 21.30.

Davis Muccari a Belmonte Calabro

Il giovane e talentuoso Davis Muccari, uno degli interpreti al momento più apprezzati nel panorama musicale calabrese, sarà in concerto con la sua band a Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, venerdì 17 maggio alle 21.30 in occasione della festa di San Pasquale Baylon.

Raduno "Vela Latina" a Tropea

Appuntamento al porto di Tropea sabato 18 e domenica 19 maggio, a partire dalle ore 11, con il secondo raduno "Vela Latina". Prevista per domenica 19 alle 11 una Veleggiata per l'assegnazione del II trofeo Challanger a cui seguirà, alle 17, la premiazione.

Mimmo Cavallaro a Petilia Policastro

Concerto del cantautore calabrese Mimmo Cavallaro in programma sabato 18 maggio a Petilia Policastro, in provincia di Crotone, alle 21. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica tradizionale calabrese.

Santino Cardamone a Crosia

Salirà sul palco allestito in Piazza del Popolo a Crosia, in provincia di Cosenza, il cantautore e musicista Santino Cardamone. Lo spettacolo, sabato con inizio alle ore 22, si inserisce nel cartellone di eventi della festa di San Michele Arcangelo.

Alessio Bidoli e Bruno Canino a Lamezia Terme

Sarà il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ad ospitare domenica 19 maggio alle 18 il concerto del duo composto dal violinista Alessio Bidoli e dal pianista Bruno Canino in un programma dedicato alla musica francese.

Chiara Murzi e Cinzia Decataldo a Tropea

Si esibiranno con un programma interamente dedicato alla musica da camera per violino e pianoforte le due talentuose artiste Chiara Murzi (violino) e Cinzia Decataldo (pianoforte). Il concerto, promosso da AMA Calabria in collaborazione con Tropea Musica, si terrà domenica 19 maggio alle 21.30 presso il Palazzo Santa Chiara di Tropea.

A Mileto sui passi dei Normanni

Escursione a Mileto, nel Vibonese, tra il Parco archeologico Mileto Antica, il Museo Statale e la Basilica di Santa Maria Assunta. L'iniziativa, in programma nella giornata di domenica 19 maggio, è promossa dall'associazione Terre Bruniane.