Musica ma anche arte, poesia, motoraduni: un finesettimana ricchissimo quello in programma dal Pollino allo Stretto

Cosa fare nel weekend in Calabria? Tra concerti, spettacoli, iniziative culturali e di arte c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Dal Pollino allo Stretto sono tante e variegate le manifestazioni in programma nel fine settimana. Ecco alcune tra le più interessanti.

Festival Il Paese di Gertrude a Cittadella del Capo

Laboratori, incontri e spettacoli ma anche un'occasione per promuovere la cultura della donazione. È questo il festival "Il Paese di Gertrude" in programma a Cittadella del Capo, in provincia di Cosenza, da venerdì 5 a domenica 7 luglio. La kermesse, giunta alla sua settima edizione, prevede una serie di iniziative che spaziano dall'arte alla cultura, dall'informazione alla valorizzazione del territorio e che puntano a diffondere il valore della condivisione. Previsti concerti, dj set, commedie, dibattiti e tanto altro.

Nello Salza a Corigliano Rossano

Nello Salza porterà con il suo concerto sul palco del Festival Exit di Corigliano Rossano, al Castello Ducale, un omaggio ad Ennio Morricone. Appuntamento in programma venerdì 5 luglio alle 21.30.

"Vintage Fest - Music, Vinyl & Vintage Market" a Soverato

Sarà la Perla dello Ionio, Soverato, ad ospitare venerdì 5 Luglio a partire dalle ore 18 in piazzetta Giardino degli Angeli il “Vintage Fest”. Un evento ideato e promosso dall’Associazione Calabria Communication con il patrocinio del comune di Soverato che intende andare incontro agli appassionati di musica, arte, stile e moda. A caratterizzare la kermesse saranno dj set, talk con ospiti ed un’area market per scambiare, vendere e acquistare vinili, accessori, abiti e gadget vintage. Un'occasione per rimettere indietro le lancette dell'orologio e volare sulle ali della nostalgia.

Piccolo Festival "Riflessi" a Orsomarso

Proseguono anche nel weekend gli appuntamenti con il Piccolo Festival "Riflessi" nella Riserva naturalistica dell'Argentino a Orsomarso, in provincia di Cosenza. Venerdì 5 luglio alle 21 spazio all'artista Francesco Gullo e alle note del suo organetto; sabato 6 sarà la volta del concerto degli Esolune; domenica 7 tocca ai RITÜALE con la polistrumentista Jo Van Bouwel e Biagio Accardi.

San Lucido Diatonic

Sarà la musica popolare protagonista indiscussa del weekend di San Lucido, in provincia di Cosenza, con la kermesse "San Lucido Diatonic". Sabato 6 e domenica 7 luglio previsti stage di organetto nel mattino e nel pomeriggio. Domenica 7 alle 21.30 si terrà nel suggestivo borgo calabrese il concerto di "Antonio Grosso & About Tarantella".

Rossana Casale a Cerisano

In occasione dell'anteprima della 30esima edizione del Festival delle Serre di Cerisano, in provincia di Cosenza, venerdì 5 luglio alle 21 la cantante Rossana Casale si esibirà a Palazzo Sersale in quartetto con Sasà Calabrese (contrabbasso), Giuseppe Santelli (pianoforte) e Fabrizio La Fauci (batteria).

Festival degli Aquiloni a Catanzaro

Torna il festival degli aquiloni a Catanzaro con la sua seconda edizione. Appuntamento con la musica, i colori ed il divertimento sulla spiaggia di Giovino sabato 6 e domenica 7 luglio.

Franco Simone a Caraffa di Catanzaro

Sarà in concerto a Caraffa di Catanzaro, in occasione dei festeggiamenti di Santa Domenica, il cantante Franco Simone. Appuntamento in piazza Skanderbeg venerdì 5 Luglio 2024 alle 22.

Etno Pathos a Tropea

Saranno in concerto a Tropea con una delle tappe del loro summer tour gli "Etno Pahos". L'appuntamento è per venerdì 5 luglio alle 22 in piazza Vittorio Veneto.

Motoraduno Città di Rombiolo

Tutto pronto a Rombiolo, nel Vibonese, per il 16esimo motoraduno Città di Rombiolo. Un evento in programma sabato 6 e domenica 7 luglio e destinato a radunare gli appassionati delle due ruote. Previsti momenti musicali e di intrattenimento con inizio alle ore 15.

Arte al Museo a Corigliano Rossano

Sabato 6 Luglio alle 19, nei locali del Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli di Corigliano Rossano, sarà inaugurata una personale del rinomato artista Vincenzo Mascoli che sarà poi disponibile per un mese nell'area museale. Prevista, durante la serata, una performance live di Mascoli. L'evento si inserisce nell'ambito dell'iniziativa "Arte al museo" curata da Nicolò Giovine e Sebastiano Pepe e promossa con Avangart.

Taranta Jonica a Torre di Ruggiero

L'energia, il ritmo e l'entusiasmo dei Taranta Jonica sono pronti a irrompere sabato 6 luglio alle 22 in concerto a Torre di Ruggiero in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Domenica.

Premio Internazionale di poesia "Tropea Onde Mediterranee"

Appuntamento a Palazzo Santa Chiara, a Tropea, per la 21esima edizione del Premio internazionale di poesia "Tropea Onde Mediterranee". Premiazione finale prevista alle ore 17 di domenica 7 luglio.

Fiordaliso a Roccelletta di Borgia

Fiordaliso sarà in concerto a Roccelletta di Borgia domenica 7 luglio alle ore 21.30 in piazza Nassyria. L'appuntamento rientra nel cartellone di eventi "Borgia ON - Operazione Nostalgia" promosso dal comune di Borgia.

Concerti tra "I Giganti della Sila"

Domenica 7 luglio, nell'ambito della rassegna "Un Sacco Bello", nella Riserva dei Giganti della Sila a Croce di Magara, le melodie di Michele Nunnari e le note indie folk dei Crying Day Care Choir intratterranno il pubblico riunito sotto i monumentali alberi secolari per trascorrere qualche ora tra musica e natura.