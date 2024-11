E d'improvviso è già weekend. Da venerdì 21 a domenica 23 luglio, le cinque province calabresi si preparano a vivere tre giorni di eventi, iniziative e momenti di aggregazione per un'estate da vivere fino in fondo. Un fine settimana che, in maniera trasversale, strizza l'occhio ai residenti e ai turisti in vacanza dal Pollino allo Stretto di Messina. Quelli messi in fila sono giorni in cui annoiarsi risulta più difficile. Da Myss Keta a Stefano Bollani, dalle sagre alla danza: l'offerta di eventi che si presenta davanti a noi risulta ricca e interessante. Ecco alcuni degli eventi più importanti previsti in Calabria.

Armonie d'arte festival

La Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto, nell'ambito del cartellone di eventi promosso da "Armonie d'arte festival" presenta "Storie", uno spettacolo composto da frammenti danzati in forma di suite e firmato da due coreografi dal calibro internazionale. Venerdì 21 luglio alle ore 22, all'interno del Parco Archeologico Scolacium di Borgia, in provincia di Catanzaro, appuntamento con "Preludio/Another story" di Diego Tortelli e con "O/Alpha Grance" di Philippe Kratz. Musiche di Nick Cave, Mark Pritchard, The Field, The spiritualized, Barrio sur e Fela Kuti. Obiettivo dello spettacolo è quello di rileggere, attraverso quattro danze poetiche, l’interazione con il corpo e tra i corpi nel segno dell’amore, del dialogo, dell’empatia e del futuro tecnologico.

Cecè Barretta a Luzzi