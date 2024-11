Partono gli eventi dello spettacolare cartellone estivo dal titolo EstateVenti24 e organizzato dall'amministrazione comunale di Cassao, guidata dal sindaco Giovanni Papasso, in collaborazione con la Creativa soluzioni culturali di Andrea Solano, la Proloco Magna Grecia di Sibari e il supporto della Regione Calabria. Ad aprire la rassegna era stata l’anteprima che s’era tenuta domenica 30 giugno con il Premio Cassano Cultura assegnato a Giancarlo Giannini, il più grande doppiatore italiano vivente, mostro sacro del cinema italico unico, insieme a Rodolfo Valentino, è entrato nella Walk of fame di Hollywood.

Si entrerà nel vivo degli spettacoli domenica 14 luglio alle 21 in via Cavour nel cuore del centro storico con la Festa delle famiglie.

Si proseguirà domenica 21 luglio, sempre nel borgo antico del capoluogo, alle 21:30 con una Festa popolare tra musica e sapori e l’Orchestra italiana in concerto. Martedì 30 luglio, invece, primo grande appuntamento con la storia della musica italiana con i Nomadi in concerto su Corso Laura Serra a Lauropoli alle 21:30.

Giovedì 1 agosto alle ore 22:30, poi, sarà la volta del concerto dei Mosaiko al centro commerciale dei Laghi di Sibari. Sabato 3 i nostri piccoli concittadini e villeggianti saranno In viaggio con Matilde alla scoperta del Piccolo Principe. La lettura animata di Matilde Tursi è calendarizzata per le ore 21:30 nell’area cinema di Marina di Sibari sita difronte alla chiesa del quartiere turistico sibarita.

Domenica 4 agosto secondo appuntamento con la storia della musica italiana: Fausto Leali in concerto alle ore 22:00 in Piazza Roma a Doria.

Martedì 6 agosto alle ore 21:30 in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari spazio a Cecè Barretta, definito da più parte come il cantautore della Calabria reale.

Sabato 10 agosto a mezzanotte, sul lungomare di Marina di Sibari, si terrà l’ennesima edizione dello spettacolo pirotecnico “Riflessi sullo Ionio”.

Domenica 11 agosto, invece, altro grande appuntamento con la musica d’autore: Franco Ricciardi si esibirà alle ore 22 nell’area concerti di Marina di Sibari. La cittadina sibarita ha colto al volo l’opportunità di far cantare un grande artista (cantautore e attore) che si rivolge al popolo dopo una gavetta lunghissima e le cui origini sono state un punto di partenza e non di arrivo. Ospite fisso in Rai da Mara Venier, Ricciardi ha fatto incetta di premi vincendo due David di Donatello (uno nel 2014 per la migliore canzone originale con il brano 'A verità, dal film Song'e Napule e l’altro nel 2018 per la migliore canzone originale con il brano Bang Bang, dal film Ammore e malavita). Nel suo palmares anche un nastro d’argento, un Ciak d’oro nel 2018, un Globo d’oro nel 2014 e un Disco d’oro nel 2024.

Martedì 13 agosto (ore 21:30) andrà in scena in Piazza Rosa dei Venti a Marina lo show di Lucilla, l’arista amatissima dai piccoli. Lo spettacolo divertente, coinvolgente ed interattivo, è pensato per stupire i bambini e portare allegria a tutta la famiglia, con canzoni, coreografie da ballare col pubblico e tante sorprese.

Sabato 17 (ore 21:30) in piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari toccherà poi all’artista di origini cassanesi Cinzia Conso esibirsi nell’ambito del The Voice Summer Tour 2024.

Giovedì 22 agosto due eventi: alle ore 21:00 a Marina in Piazza Rosa dei Venti si esibirà Pasquale Nigro per “Canto l’autore” e alle 21:30 a Millepini i James Live Band in concerto.

Il 23, 24 e 25 agosto è calendarizzato, invece, il Sibari art fest ai Laghi di Sibari con incontri culturali, presentazioni di libri e approfondimenti.

Domenica 25 agosto altri due appuntamenti: la gara podistica StraCassano ai Laghi di Sibari e la Festa del Monte (alle ore 21) al Parco del Monte con Paolo Marra e i Mosaiko.

Nell’area cinema di Marina di Sibari il 31 luglio e l’8, il 19 e il 27 agosto (sempre con inizio alle ore 21:30) si terrà anche la Rassegna Cinemamare. Chiusura, come da tradizione, sabato 7 settembre con la Notte Bianca 2024 a Cassano centro con spettacoli, sapori, danza, musica e grandi ospiti e il cui programma sarà annunciato a ridosso dell’evento.

«Anche quest’anno – hanno commentato il sindaco Papasso e il consigliere comunale con delega al Turismo e allo Spettacolo Gianluca Falbo – abbiamo un cartellone che accontenta tutti: dai giovani con Franco Ricciardi agli amanti della musica evergreen con i Nomadi e Fausto Leali, della musica popolare con Cecè Barretta e per i più piccoli, l'imperdibile Lucilla dando spazio anche agli artisti locali. La Notte Bianca di settembre – hanno concluso i due amministratori – avrà un super ospite che annunceremo presto. Preparatevi a un'estate indimenticabile».