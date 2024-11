Cioccolato, vino, musica e teatro. Sono numerosi e diversi gli elementi al centro degli eventi in programma nel weekend in Calabria. Dal Pollino allo Stretto, la regione si prepara ad ospitare una lunga serie di iniziative all'insegna del divertimento, della cultura e dell'enogastronomia. Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti nel fine settimana.

Festa del Cioccolato a Lamezia Terme

Si terrà su corso Numistrano dal 15 al 17 novembre la Festa del Cioccolato di Lamezia Terme. Un evento che punta a tenere assieme arte, intrattenimento e gastronomia nel rispetto della tradizione e promuovendo un consumo consapevole del cioccolato. Tre giorni di festa arricchiti da laboratori condotti da esperti cioccolatieri e da dimostrazioni pratiche. Alla manifestazione sarà inoltre presente lo scultore Stefano Comelli per mostrare come una semplice tavoletta di cioccolato possa trasformarsi in un’opera d'arte.

Angela Finocchiaro e Bruno Stori a Lamezia Terme e Catanzaro

Tratto dal romanzo omonimo di Fabio Genovesi, lo spettacolo teatrale "Il Calamaro Gigante" con Angela Finocchiaro e Bruno Stori sarà in scena venerdì 15 novembre alle 21 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e sabato 16 novembre alle 21 al Teatro Comunale di Catanzaro. Saliranno sul palcoscenico assieme ai protagonisti anche Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari, Francesca Santamaria Amato.

Cosenza Game Fest

Appuntamento al Parco Acquatico Santa Chiara di Rende sabato 16 e domenica 17 novembre con il Cosenza Game Fest, atteso evento interamente dedicato al mondo del gioco. Giochi da tavolo, giochi di carte collezionabili, videogiochi e tanto altro ancora saranno disponibili per gli appassionati di ogni età a partire dalle ore 10 e fino a tarda serata.

Festival del vino DOC a Bivongi

Si terrà a Bivongi, in provincia di Reggio Calabria, sabato 16 e domenica 17 novembre il "Festival del vino DOC". Una due giorni che consentirà ai visitatori del suggestivo borgo di immergersi nella cultura enologica locale, di visitare storiche cantine ed accedere a stand enogastronomici.

Montalto Wine Fest

Anche Montalto, in provincia di Cosenza, si prepara a celebrare la cultura enologica del territorio con l'appuntamento "Montalto Wine Fest" in programma sabato 16 e domenica 17 novembre. Due giorni dedicati alla degustazione dei migliori vini del territorio, arricchiti da spettacoli, musica e sapori autentici.

Alice a Cittanova e Rende

La celebre cantautrice Alice sarà in concerto con il suo tour "Master songs" sabato 16 novembre alle 20.30 nella suggestiva cornice del Teatro Gentile di Cittanova, nell'ambito della stagione teatrale organizzata dall'Associazione “Kalomena”. Domenica 17 alle ore 21 l'interprete di "Per Elisa" si esibirà invece presso il Cinema Teatro Garden di Rende.

Vittorio Pettinato a Lamezia Terme

Salirà sul palcoscenico del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme per portare in scena il suo divertente spettacolo "Vivo (S)pettinato" il comico Vittorio Pettinato. Tra aneddoti ed irresistibili personaggi, il giovane artista, celebre per le sue imitazioni e le sue parodie divenute virali sui social, si esibirà sabato 16 novembre alle ore 21.

"San Martino nel Borgo" a Bisignano

Appuntamento a Bisignano, in provincia di Cosenza, con la seconda edizione dell'evento "San Martino nel borgo" in programma sabato 16 novembre a partire dalle 19 in piazza Telesio. Previsti stand enogastronomici per assaporare i prodotti del territorio e momenti di intrattenimento musicale.

Michele Campanella a Crotone

Il celebre pianista Michele Campanella sarà in concerto con lo spettacolo “L'apoteosi del virtuosismo pianistico” domenica 17 novembre alle 19 all'Auditorium dell'Istituto “Pertini” di Crotone. L'evento si inserisce nell'ambito della 44esima Stagione concertistica 2024 organizzata dall'associazione Beethoven A.C.A.M.

Paolo Vallesi a Morano Calabro

Il cantautore fiorentino Paolo Vallesi sarà in concerto a Morano Calabro, in provincia di Cosenza, domenica 17 novembre. Appuntamento in programma alle ore 18.30 presso il Teatro Massimo Troisi.

"Vivere la storia" - Rievocazione storica a Crotone

Appuntamento a Crotone il 17 novembre con la seconda edizione di "Vivere la Storia" a largo Lavatoio. Un evento promosso per celebrare l'ingresso trionfale di Re Alfonso il Magnanimo e per rivivere l'epoca medievale. La manifestazione avrà inizio alle 9 con la possibilità di prendere parte ad una esperienza di realtà virtuale per immergersi nell'antica Kroton. Previsti inoltre giochi, danze, cortei storici, esibizioni di fachirismo e fuoco, spettacoli, momenti di intrattenimento.