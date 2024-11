Dai festival musicali alla cultura, dalla gastronomia di qualità alle tipicità territoriali passando per scienza, cultura e arte. Agosto 2023 si prospetta un mese eccezionale per il Comune di Lago, dove l'Amministrazione comunale ha messo a punto un calendario estivo ricco di eventi e spettacoli destinati a deliziare residenti e visitatori. La presentazione ufficiale del programma sulla pagina Facebook del Sindaco Enzo Scanga, che ha fatto sapere che quest'anno ci sarà una partecipazione speciale delle principali associazioni locali, considerate il cuore pulsante del territorio in termini di collaborazione.

L'agenda di questo agosto è senza dubbio eclettica e di alta qualità, con la partecipazione di numerose celebrità e personalità di rilievo. Tra gli ospiti illustri, si contano nomi come Gerardo Sacco, famoso designer di gioielli, la bellissima Miss Italia Lavinia Abate, il celebre pizzaiolo napoletano Luciano Sorbillo e il primo astronauta italo-americano Mario Runco Jr, che condividerà la sua affascinante esperienza nello spazio con il pubblico.

I festeggiamenti inizieranno con il giovane cantante Eman, che salirà sul palco durante il carnevale estivo per regalare emozionanti performance musicali. A seguire, è previsto un coinvolgente concerto di Silvia Mezzanotte, la talentuosa cantante nota per la sua voce potente ed espressiva, capace di trasportare il pubblico in un'atmosfera unica.

Oltre alle celebrità, l'evento più atteso dell'estate è la rinomata Fiera del Peperoncino, un vero e proprio inno ai sapori piccanti. L'anno precedente, la fiera ha fatto registrare una partecipazione straordinaria, e anche quest'anno ci si aspetta un'altra affluenza da record. Gli appassionati di peperoncino da tutta Italia si riuniranno a Lago per assaporare le varie varietà di questo piccante ingrediente e partecipare ad attività ed eventi dedicati.

Ma le delizie enogastronomiche non finiscono qui. L'Amministrazione comunale ha organizzato il Wine Art Fest, una magnifica occasione per degustare i migliori vini delle cantine calabresi, il tutto in un'atmosfera incantevole, tra le cascate di Laghitello. Un'esperienza enologica senza eguali, con la natura che fa da cornice a questa fantastica rassegna di sapori.

E per gli amanti dell'arte, una novità di grande successo, lanciata l'anno scorso e riproposta quest'anno, è "Arte sulla Terra", un festival itinerante che abbraccia tutte le arti. Artisti, scultori, pittori e musicisti si esibiranno nelle piazze e nelle strade del comune, creando una vibrante atmosfera artistica che coinvolgerà tutti i presenti.