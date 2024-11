Dalla musica pop alla danza, dalla poesia allo spettacolo. La Calabria si prepara a vivere una nuova settimana all'insegna del divertimento e dell'entusiasmo che, in estate, si accendono con più facilità. I Nomadi, i Cugini di Campagna, Stefano Bollani, gli Incognito e tanti altri artisti saranno protagonisti in Calabria nella settimana dal 17 al 23 luglio. Ecco alcuni degli eventi più interessanti previsti nella nostra regione:

I Cugini di Campagna a San Giovanni di Zambrone

Stasera alle ore 22 a San Giovanni di Zambrone, nel Vibonese, I Cugini di Campagna si esibiranno in concerto. L'evento rientra tra gli appuntamenti promossi in occasione della festa di Santa Marina Vergine, Patrona della comunità. Dall'indimenticabile "Anima mia" alla più recente "Lettera 22", la storica band è pronta ad intrattenere il pubblico della cittadina vibonese con un vasto repertorio e un lungo viaggio fatto di emozioni in musica.

Gli Incognito a Pietragrande di Montauro

Ancora un altro grande evento firmato "Armonie d'Arte festival". In esclusiva regionale, stasera alle ore 22 a Pietragrande di Montauro, in provincia di Catanzaro, il gruppo musicale britannico "Gli Incognito" porterà sul palcoscenico il suo inconfondibile sound, sospeso tra soul, jazz e funky. Tra i più importanti gruppi di acid-jazz al mondo, la band londinese è anche una delle formazioni più longeve.

I Nomadi a Roseto Capo Spulico

I Nomadi arrivano a Roseto Capo Spulico. Lo storico gruppo musicale si esibirà nella cittadina dell'alto Ionio Cosentino martedì 18 luglio alle 22 in piazza Azzurra, lungomare degli Achei. Il concerto si inserisce nel live tour della band che festeggia, proprio nel 2023, i sessanta anni dalla nascita della formazione. Era infatti il 1963 quando, tra Modena e Reggio Emilia, Beppe Carletti e Augusto Daolio decisero di fondare il gruppo.

Coro Music Fest

Corigliano Rossano si prepara a vivere, in questa settimana, tre importanti eventi. Gli appuntamenti sono inseriti nel cartellone CoRo Music Fest che intratterrà la città della provincia di Cosenza fino a settembre. Alle ore 21.30 di mercoledì 19, nei pressi di Torre Sant'Angelo, Sabatum Opera Simphony in concerto. Il giorno successivo, giovedì 20, alle ore 21.30 al Chiostro di San Bernardino ancora spazio alla musica con il Gianluca Guidi Quartet. Domenica 23 luglio spetterà a Stefano Bollani, nei pressi di Quadrato Compagna, catturare l'attenzione di turisti e residenti a partire dalle ore 21.30.

Tropea è poesia

Appuntamento con la cultura e le emozioni in versi nella Perla del Tirreno. Mercoledì 19 luglio alle ore 21.30 nella location tropeana di Palazzo Santa Chiara si svolgerà l'iniziativa "Tropea è poesia - Rinascimento poetico". All'evento saranno presenti i poeti Paolo Bruno, Bruno Cairo, Michele Celano, Benedetta Pizzarelli, Alessia Tarantino e la coordinatrice Elena Solano. Al pianoforte, il maestro Paolo Bruno.

Roccella Dance Summer

Dal 20 al 23 luglio si terrà a Roccella Ionica il "Roccella Dance Summer". Da diverse regioni d'Italia centinaia di ballerini e ballerine, provenienti da importanti scuole di danza, parteciperanno all'esclusivo stage con performance previsto nel comune del Reggino.

Un'occasione per formarsi e confrontarsi con stimati professionisti del settore. Tra gli illustri ospiti ed esperti anche Alessandra Celentano che avrà il compito di dispensare tecniche e segreti della danza classica. Prevista per domenica 23 luglio l'esibizione finale con tutte le scuole partecipanti. La direzione artistica dell'iniziativa è affidata a Giovanni Rosaci, già primo ballerino e docente del Teatro dell’Opera di Roma, mentre la direzione organizzativa è curata da Lidia Strangio.

Pietrapaola Tarantella Festival

Sabato 22 luglio alle ore 22 a Pietrapaola, in provincia di Cosenza, prenderà il via la prima edizione del Pietrapaola Tarantella Festival. Protagonisti della kermesse saranno Mimmo Cavallaro e il gruppo Hosteria di Giò. Appuntamento in piazza De Mundo con la tradizione, la gastronomia e la musica popolare.