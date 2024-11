Sette giorni, cinque province, una regione. Sono sparsi per l'intera Calabria gli eventi estivi previsti nella settimana che va dal 24 al 30 luglio 2023. Iniziative culturali, concerti e spettacoli pensati per intrattenere i calabresi ed i turisti in visita nella nostra regione. Ancora una volta, abbiamo deciso di segnalare alcuni degli appuntamenti più interessanti in programma:

Festival Arteinvivo a San Lucido

Nel pittoresco borgo di San Lucido, nel Cosentino, dal 24 al 29 luglio si terrà il Festival ARTEINVIVO. Diverse le attività in programma all'interno della comunità che si affaccia sulla costa tirrenica. Dai corsi e i laboratori di Flamenco a quelli dedicati alla danza e alla chitarra. Nell'occasione saranno presenti maestri e artisti di respiro internazionale ma anche rinomati artisti locali. Non mancheranno poi momenti legati alla cucina e ai piatti del territorio, passeggiate in mezzo alla natura e spettacoli serali.

Riflessi sonori a Montepaone

Prenderà il via lunedì 24 luglio a Montepaone centro, in provincia di Catanzaro, la rassegna pianistica "Riflessi sonori". La kermesse prevede lo svolgimento di tre concerti per pianoforte con artisti di alto spessore artistico che si confronteranno con alcuni capolavori del repertorio classico.

Si parte alle 21.30 del 24 luglio con il concerto del Maestro Davide Cerullo. Il 1° agosto sarà la volta del Maestro Daniele Paolillo ed in chiusura l’8 agosto il Maestro Alessia Petrone. Appuntamento a Palazzo Cesare Pirró di Montepaone.

Eman e i Collage a San Giacomo d'Acri

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo, si terranno questa settimana ad Acri, in località San Giacomo D'Acri due concerti. Il primo, con protagonista Eman, lunedì 24 luglio alle 21.30 in Piazza San Giovanni Apostolo. Il giorno successivo, martedì 25 luglio, spazio invece al concerto dei Collage alle 21.30.

Felici e Conflenti

Il nome è già tutto un programma. Dal 25 al 29 luglio, nella cittadina di Conflenti in provincia di Catanzaro, si svolgerà l'iniziativa "Felici e conflenti". Una grande festa di comunità pensata per valorizzare la cultura coreutica e musicale del Reventino e della Valle del Savuto, ma anche l'intero patrimonio popolare e meridionale.

Cinque giornate ricche di appuntamenti, di incontri e confronti con musicisti, danzatori, ricercatori e appassionati di tradizioni. Ad arricchire il tutto saranno anche laboratori, degustazioni enogastronomiche, escursioni e serate di festa.

Il borgo incantato a Gerace

Dal 25 al 28 luglio torna uno dei festival più apprezzati e attesi della regione: il borgo incantato. A Gerace, nel Reggino, numerosi artisti porteranno in scena il loro talento e la loro arte con una serie di esibizioni e spettacoli per le piazze e le vie del centro storico. La manifestazione, ideata nel 1999, mira inoltre a valorizzare le peculiarità storiche del paese, le tradizioni del luogo e il patrimonio artistico della cittadina calabrese. Un'occasione che consentirà inoltre ai partecipanti di assaporare i piatti tipici della cultura enogastronomica locale.

Armonie d'arte festival a Soverato

Farà tappa a Soverato, martedì 25 luglio alle 22 presso l'orto botanico, Armonie d’Arte Festival con lo spettacolo "La verità, vi prego, sull'amore", con protagonisti Stefano Massini e Luca Barbarossa. Sul palco, un recital coinvolgente che terrà assieme le storie raccontate da Massini con le canzoni d'autore di Barbarossa.

Blue carpet festival Tropea

Tre appuntamenti imperdibili con le emozioni della rassegna musicale "Blue Carpet Festival" organizzata dal porto di Tropea. Dal 26 luglio al 10 settembre il cartellone di eventi, con i suoi graditi ospiti, punterà ad intrattenere e coinvolgere il pubblico presente nella Perla del Tirreno. Il 26 luglio appuntamento con Chiara Civello Quartet, il 13 agosto il Karima Duo e il 10 settembre si chiude con Joe Barbieri Quartet.

Coma Cose a Palmi

Piazza Primo Maggio a Palmi, nel Reggino, si prepara ad accogliere i Coma Cose. Saranno loro infatti ad aprire, venerdì 28 luglio alle 22, gli eventi dedicati alla Varia del 2023. Un concerto che si preannuncia ricco di musica indie, pop e rap grazie al talento del duo milanese composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Un grand opening da non perdere.

Be Alternative Festival

Proseguono gli appuntamenti con il Be Alternative Festival a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza. Sabato 29 e domenica 30 luglio in località San Lorenzo, sulle sponde del lago Cecita, si svolgeranno due "Concerti sul lago". L'inizio degli eventi è previsto per le 15.30 con apertura delle porte alle 13.30. Sabato 29 saranno protagonisti i NU GENEA live band, Coco Maria dj set, The Tangram. Domenica 30 luglio l'atteso live acustico dei BAUSTELLE e ancora Dente, Emma Nolde e Fabio Nirta per il dj set.

Fabio Concato a Crotone

La voce inconfondibile di "Fiore di Maggio" e "Domenica Bestiale" è pronta a farsi sentire nella città di Crotone. Fabio Concato sarà infatti in concerto nel capoluogo pitagorico martedì 25 luglio alle ore 21.30 presso la Villa Comunale. Il cantautore arricchirà l'estate crotonese con il suo "Musico ambulante tour".

Note di Fuoco a Belvedere Marittimo

Torna a Belvedere Marittimo "Note di Fuoco". Il festival di arte piro-musicale in programma nella cittadina del Cosentino si svolgerà dal 27 al 30 luglio. Ancora una volta ditte nazionali e internazionali si esibiranno colorando il mare e il cielo con suggestivi fuochi di artificio. Fino ad oggi il festival ha attirato oltre 900 mila spettatori. Ad arricchire la kermesse, anche percorsi enogastronomici, artisti di strada, manifestazioni sportive, concerti, opere teatrali, spettacoli sul mare, giochi olografici e videomapping.