L’appuntamento con lo spettacolo del conduttore di Affari Tuoi è previsto per il 22 luglio. Il comico porterà in scena il suo Bello di mamma il prossimo 27 agosto

Cresce l’attesa per i due eventi organizzati dalla Show Net di Ruggero Pegna al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme, inseriti nel ricco programma di “Fatti di Musica 2025”, la 39° edizione del Festival del miglior live d’autore diretto dal promoter lametino che tocca numerose località della regione. Nella splendido teatro all’aperto di Lamezia arriveranno due numeri uno: Stefano De Martino ed Enrico Brignano con i loro nuovissimi spettacoli, rispettivamente il 22 luglio e il 27 agosto.

De Martino, reduce da un anno di ascolti record su Rai Uno con Affari Tuoi, presenterà “Meglio Stasera”, un grande show scritto dallo stesso poliedrico artista insieme a Riccardo Cassini, che ne è pure il regista, con le musiche di Pino Perris e le coreografie di Andrea Larossa. Nella cornice di un imponente allestimento scenotecnico, sarà accompagnato dagli otto orchestrali della Disperata Erotica Band e dal suo gruppo di ballo. Un vero varietà, con musical dal vivo, gag, coinvolgimento del pubblico, coreografie e un De Martino sorprendente per simpatia, ironia e bravura. Ballerino, conduttore e mattatore televisivo, in questo show di oltre due ore Stefano De Martino si presenta al pubblico con tutto il suo ricco bagaglio artistico.

Enrico Brignano il 27 agosto porterà a Lamezia, unica tappa in Calabria, il nuovo “Bello di mamma”, un altro grande show tutto da ridere. Tra comicità, satira e momenti di emozione, l'attore si confronta con la complessità di un'epoca in bilico tra progresso e smarrimento. In un mondo che corre veloce, tra intelligenza artificiale, contraddizioni globali, paure collettive, il gioco di Brignano sarà proprio quello di ritrovare, in mezzo alle bugie e alle preoccupazioni di questo tempo, la fiducia che la locuzione "bello di mamma", rassicurante e amorevole, ci regalava.

“Sono felice di portare questi due spettacoli al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme, un luogo paesaggisticamente unico e incantevole, che merita di essere inserito nel circuito dei grandi eventi estivi – afferma Pegna – Un teatro all’aperto incastonato in un parco naturale, in mezzo a 250 ettari di macchia mediterranea, in prossimità delle Terme di Caronte, facilmente raggiungibile anche dall’uscita autostradale. Spesso a Lamezia si parla di valorizzare la zona termale di Caronte, l'Oasi naturalistica di Parco Mitoio, il Teatro all'aperto... Ecco, il Teatro è pronto ad ospitare due grandi eventi di spettacolo; è una struttura comoda da raggiungere, è in una zona con temperature estive confortevoli, è immerso nella natura. Ora, e mi rivolgo ai lametini, spetta innanzitutto a voi far funzionare questa struttura con la vostra presenza! Può diventare uno dei teatri estivi principali della regione, ma c'è bisogno di una risposta che premi gli sforzi organizzativi e incoraggi a proseguire! Insomma – conclude - voglio vedere gli spalti gremiti, io posso assicurarvi che vi divertirete e passerete due splendide serate!”.