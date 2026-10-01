Portare il pubblico a teatro anche quando l’estate è ormai un ricordo e trasformare la cultura in uno strumento di promozione del territorio. È questa la sfida della nuova stagione teatrale del Cineteatro Vittoria di Diamante, presentata ieri pomeriggio alla presenza dei rappresentanti istituzionali e degli operatori turistici.

Il nuovo programma

Il nuovo cartellone del Tirreno Festival, curato dal direttore artistico Alfredo De Luca, prenderà il via il prossimo 23 ottobre e proseguirà fino alla primavera del 2027. Una stagione che ripropone alcuni volti già amati dal pubblico, affiancandoli a nuove proposte e nuovi spettacoli, con una particolare attenzione al teatro d’autore e alla tradizione partenopea.

Sette gli appuntamenti, a partire dal 23 ottobre con Francesco Paolantoni e il suo Salotto Paolantoni. Si prosegue il 2 dicembre con Carlo Buccirosso e L’esorcismo di Don Tonino, mentre il 9 dicembre sarà la volta di Biagio Izzo con Finché giudice non ci separi. Il 18 gennaio spazio alla stand-up comedy di Barbara Foria con Basta un filo di rossetto, seguita il 29 gennaio dalla musica d’autore di Peppe Barra con Buonasera a tutti. Il 5 aprile toccherà a Paolo Caiazzo con la commedia Boomer – Un papà sul sofà. A chiudere la stagione, il 15 aprile, sarà Barbara D’Urso con Barbaramente, spettacolo di varietà.

Gli interventi

Al tavolo dei lavori, coordinato dalla giornalista Alessia Antonucci, hanno preso parte: Orazio Cavalcanti, gestore del teatro; gli assessori comunali al Turismo e allo Spettacolo Francesco Bartalotta e Martina Presta; Achille Ordine, sindaco di Diamante; Antonio De Caprio, consigliere regionale; Alfredo De Luca, direttore artistico del Tirreno Festival, ed Enzo Monaco, patron del Peperoncino Festival.

Il turismo anche d’inverno

La finalità dichiarata è quella di ampliare il pubblico, e non solo. «Il nostro obiettivo, sin dall'inizio, è destagionalizzare il turismo e portare sempre più spettatori nella città di Diamante anche in inverno», ha spiegato De Luca. Una programmazione che guarda oltre i confini regionali e che punta a coinvolgere spettatori provenienti anche da Basilicata, Puglia e Campania.

Nel cartellone trovano spazio anche nomi di primo piano del teatro partenopeo, una tradizione che il Tirreno Festival considera parte integrante della propria identità. «Abbiamo mantenuto il teatro d'autore e il teatro partenopeo», ha sottolineato De Luca, ricordando artisti come Peppe Barra, Biagio Izzo e Buccirosso.

Il partenariato con il Comune di Diamante

Accanto alla direzione artistica, centrale è il ruolo del Comune di Diamante, che ha scelto di proseguire il percorso avviato attraverso un partenariato biennale. «Abbiamo creato questa nuova stagione che speriamo possa continuare a far diventare Diamante un punto di riferimento culturale per l'inverno», ha affermato l’assessore Presta, sottolineando come «destagionalizzare con la cultura» sia un obiettivo concretamente perseguibile grazie alla qualità della programmazione.

Il sostegno di De Caprio

Un progetto che incrocia dunque cultura, spettacolo e turismo e che trova il sostegno anche del consigliere regionale Antonio De Caprio. «Abbiamo una Calabria straordinaria che sta offrendo una serie di eventi e appuntamenti di rilievo nazionale», ha dichiarato. «Il nostro supporto non manca e siamo aperti a ulteriori proposte e iniziative da parte di chi ha a cuore la bella Calabria – ha poi concluso – di cui ci vantiamo in Italia e in tutto il mondo».