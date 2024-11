Nato con una missione, quasi come una sfida, adesso è una realtà europea che accoglie ogni anno videomaker da tutto il mondo ed alcune tra le più importanti aziende del settore. «Una storia di emigrazione al contrario, tornati in Calabria per investire sul futuro»

Per il decimo anno consecutivo ad Amantea torna la Guarimba, il più grande festival del cortometraggio in Italia che per il suo decennale torna al Parco La Grotta e confermarsi nella sua missione di “riportare il cinema alla gente e la gente al cinema”.

Il progetto è stato finanziato dalla Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022.

La Guarimba è una storia di emigrazione al contrario: il ritorno in terra calabra per investire e costruire il futuro con la realizzazione di un festival di cinema. Questa piccola associazione culturale, fondata da due ventenni che si sono rifiutati a vivere in un mondo preimpostato, negli anni è stata avventura, scommessa e luogo sicuro, portavoce di tante battaglie di civiltà per restituire dignità ad un territorio difficile ed abbandonato.

«Per noi, La Guarimba è un progetto di vita, un modello di comunità, condivisione e scambio. Una scommessa vinta di fronte al pessimismo locale, all’economia globale e a quel mito che dice ai ragazzini terroni che al Sud non c’è niente da fare», commenta Giulio Vita, fondatore e direttore del festival insieme all’illustratrice Sara Fratini.

Tra le nuove scommesse dell’associazione, c’è stato l’acquisto di un terreno abbandonato situato nel centro di Amantea, dove aprire un nuovo spazio dedicato alla cultura, dove ospitare eventi e momenti in cui artisti, organizzazioni culturali, istituzioni, attivisti e cittadini possano confrontarsi e trovare punti di incontro per nuovi spunti e idee. È proprio qui che La Guarimba intende costruire, un giorno, la prima Casa della Cultura di Amantea, riconsegnando uno spazio rigenerato e aperto alla comunità, con l’obiettivo di incrementare il capitale sociale e della qualità della vita degli abitanti del territorio di riferimento.

Durante il festival, saranno proiettati 163 cortometraggi provenienti da 54 paesi di tutti i continenti, selezionati da una squadra di programmatori internazionale: Alex Spagnolo (coordinatore), Marta Miquel, Mikel Murillo, Valeria Weerasinghe, Sara Fratini e Giulio Vita. I film in concorso sono suddivisi nelle sezioni Fiction, Animazione, Documentario, Videoclip e Insomnia – Film Sperimentali, e competeranno per i premi assegnati dalla Giuria del Festival, composta dall’artista italiana Benedetta Panisson, dal regista spagnolo David Pantaleón e dalla regista senegalese Khadidiatou Sow.

La Grotta dei Piccoli è il festival di animazione per bambini e ragazzi, in collaborazione con UNICEF Italia, che si terrà durante la competizione principale, con un premio finale assegnato dalla Giuria Giovani.

Il programma è arricchito da sezioni fuori concorso focalizzate su temi rilevanti del mondo contemporaneo e approfondiscono produzioni di paesi poco esplorati: INDIGENOUS FILMS, un programma che celebra le culture indigene di cinque continenti (saranno rappresentati i popoli Atayal, Sami, Maori, Mosotho, e Wayuu); SLÁVA UKRAYÍNI!, un programma che promuoverà i registi ucraini; TAIWAN FOCUS, dedicato alla cinematografia taiwanese; CALABRIA-O-RAMA, cortometraggi prodotti nella nostra regione; A SCREEN FOR GLAS ANIMATION, una selezione dei corti vincitori del festival di animazione californiano partner de La Guarimba, che quest'anno si è dovuto svolgere online per il terzo anno consecutivo.

La mostra di illustrazione Artists For La Guarimba esporrà all’interno del festival le locandine di 15 illustratori internazionali, provenienti dai cinque continenti, che hanno realizzato una loro versione del poster del festival, interpretandolo nel loro stile e nella loro lingua. Sarà anche presentato al pubblico il libro “Artists For La Guarimba – 10th Anniversary Edition”, che raccoglie le 225 locandine esposte in dieci anni di festival”.

Conferenze e laboratori si terranno durante i giorni dell’evento, confermando la missione educativa dell’associazione: ai più piccoli sarà dedicato il workshop sulla comunicazione creativa Scimmie, Matite e Parole. Ospiteremo un grande laboratorio per animatori “GIPHY Camp” per creare film animati in formato GIF. Completeranno il percorso una conferenza sul linguaggio dell’animazione contemporanea, una sul cinema indigeno taiwanese, un workshop sull’arte dei sottotitoli nell’audiovisivo e uno sulla pre-produzione dei festival online con la piattaforma MyAirBridge.

La Decima Edizione de La Guarimba International Film Festival ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Premio di Rappresentanza della Camera dei Deputati per la sezione La Grotta dei Piccoli, il Patrocinio del Parlamento Europeo e il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ha ricevuto il sostegno economico dalla Calabria Film Commission, dal Ministero della Cultura della Repubblica di Cina (Taiwan), dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, dal Forum Austriaco di Cultura, dall’Istituto Culturale Coreano, da Flanders State of Arts, dall’Institut Français in Italia, dall’Ambasciata del Portogallo, dall’Ambasciata della Spagna, dall’Ambasciata di Slovenia, dall’Ambasciata di Israele, dall’Ambasciata di Norvegia e dall’Ambasciata d’Irlanda.

Le piattaforme MyAirBridge e MyMovies saranno i Media Partner dell’evento. MyMovies trasmetterà in streaming il meglio dei film proiettati nei 10 anni di storia guarimbera. La piattaforma statunitense GIPHY Artists è partner tecnico del festival: ospiterà il workshop dedicato agli animatori “GIPHY Camp” e un concorso per il miglior video animato in formato GIF.