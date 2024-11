Scienziate, astrofisiche e ingegnere astronautiche ed elettroniche. Saranno loro le protagoniste della seconda edizione di Donne fra le Stelle, simposio volto ad una creazione di piena consapevolezza nei confronti della figura femminile nell’ambito della ricerca scientifica aerospaziale, che si svolgerà sabato 29 e domenica 30 ottobre.

Ad ospitare l’evento, patrocinato dal Comune di Amantea, dalla Provincia di Cosenza, dalla Regione Calabria, e da AISE – Associazione Italiana di Systems Engineering, il Campus Temesa Francesco Tonnara di Amantea, già pronto per accogliere relatrici e pubblico.

Donne sotto le stelle, le protagoniste

Otto gli interventi previsti che si snoderanno nelle due giornate di sabato e domenica a partire dalle 16.00. Durante la prima giornata interverranno Wera Di Cianni, astronoma e astrofisica; alle 16:50 Gioia Rau, astrofisica al centro NASA Goddard Space Flight Center, che interverrà da remoto; alle 17:40 Giorgia Pontetti, ingegnera elettronica e ingegnera astronautica; alle 18:30 Giuseppina Nigro, ricercatrice in astrofisica presso l'Unical.

Domenica 30 protagoniste saranno alle 16:00 Patrizia Caraveo, dirigente di Ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); alle 16:50 Francesca Faedi, scienziata astrofisica che si occupa di esopianeti ed onde gravitazionali; alle 17:40 Annamaria Nassisi: manager Space Economy per l'osservazione della terra e navigazione,socia di Women In Aereospace Europe; alle 18:30 Emanuela De Fazio e Claudia Agostinelli, membri AISE – Associazione Italiana di Systems Engineering, da remoto.

Durante gli interventi le relatrici parleranno sia delle loro esperienze personali che di quelle professionali, usando un linguaggio non prettamente tecnico e aiutandosi con immagini e slide, in modo da far entrare nel mondo delle meraviglie del cosmo anche i meno esperti sulle tematiche riguardanti lo spazio.

A moderare entrambe le giornate di simposio Riccardo Mei, voce narrante per numerosi programmi Rai quali Super Quark, Kilimangiaro, Rai Storia, Freedom oltre il confine, e documentari di National Geographic.

«Siamo felici di aver realizzato anche per la seconda edizione Donne fra le Stelle, dove protagoniste sono le donne, alle quali fino a qualche decennio fa gli studi scientifici venivano preclusi, ma che oggi sono sempre più numerose a rivestire ruoli fondamentali nel mondo dell’astronautica e della fisica - spiega Dante Fortunato ideatore del progetto - È importante lanciare un messaggio che possa essere di incoraggiamento nei confronti delle nuove generazioni per lo studio dell'ambito scientifico e tecnologico. Anche per questoabbiamo deciso di dedicare uno spazio per i più giovani – continua –. Durante la mattina sia di sabato che di domenica, ragazze e ragazzi, bambine e bambini, ma non solo, potranno sorprendersi attraverso la visita virtuale della mostra Space Adventure di NASA, che racconta l'esplorazione dello spazio da parte di donne e uomini fino ad oggi».

Un vero e proprio virtual tour, spiegato da un divulgatore scientifico NASA, nel quale si ritrovano anche oggetti originali delle varie Agenzie Spaziali mondiali, quali NASA, ESA - Agenzia Spaziale Europea, e Roscosmos - Agenzia Spaziale Russa, che attraverso lo schermo introdurrà al mondo dello spazio guidando i presenti alla scoperta delle sue meraviglie.

Le sessioni della visita virtuale si svolgeranno nella mattina di sabato 29 ottobre, alle 10:00 e alle 11:00, e di domenica 30 alle 10:30, presso il Campus Temesa "Francesco Tonnara", al quale tutti potranno prendere parte, grandi e piccoli.

«Siamo particolarmente felici di poter ospitare nella nostra città un simposio di così alto valore scientifico e soprattutto divulgativo – ha dichiarato il sindaco di Amantea Vincenzo Pellegrino, che da subito ha deciso di sposare e patrocinare il progetto. -Avremo la possibilità di apprendere dalla viva voce dei protagonisti della scienza aerospaziale elementi di una materia affascinante e in continua evoluzione».