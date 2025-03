Venerdì 21 marzo, alle ore 19:00, presso il Teatro Rendano di Cosenza, l'Associazione Musicale Maurizio Quintieri presenta "El Tango Show", il prossimo evento della 46^ Stagione Concertistica, organizzata con il sostegno del Mibact, della Regione Calabria, del Comune di Cosenza e della Fondazione Carical, pensato per celebrare la passione e l'eleganza del tango argentino.

In un'atmosfera intima e coinvolgente, sia gli artisti che il pubblico saranno sul palcoscenico del Teatro Rendano per vivere un’esperienza unica che abbatte le barriere tra performance e spettatori, creando una connessione diretta con la magia del tango.

Protagonisti della serata saranno i brillanti musicisti del Trio Accord. Gennaro Minichiello, violinista diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Avellino, vincitore del Concorso internazionale “Città di Vittorio Veneto” e docente di violino al Conservatorio di Salerno. Ha una ricca esperienza concertistica internazionale, sia come solista che con il Quartetto Meridies. Giovanna D’Amato, violoncellista diplomata presso il Conservatorio di Frosinone, laureata con lode in Lettere e docente di musica d’insieme al Conservatorio di Benevento. Si è esibita presso prestigiose sedi internazionali, inclusa la Carnegie Hall di New York, ed è membro del Quartetto Meridies. Manuel Petti, fisarmonicista laureato con lode presso il Conservatorio di Salerno e arrangiatore per importanti progetti musicali, tra cui collaborazioni con artisti come Max Gazzè e Goran Bregovic. Con una carriera che spazia tra classico, jazz e tango, si esibisce regolarmente in Italia e all’estero.

Ad arricchire l'esperienza, la partecipazione straordinaria dei ballerini argentini di tango Gisela Tacon, Nelson Piliu, Malena Veltri, Luis Delgado, che trasformeranno la musica in movimento, regalando al pubblico un'esperienza visiva e sonora unica.

Il repertorio include capolavori di grandi compositori come Astor Piazzolla, Carlos Gardel e Richard Galliano, spaziando dal tango classico al moderno. Tra i brani in programma: Adios Nonino, Libertango, Por una Cabeza e La Cumparsita.

"El Tango Show" è molto più di un concerto: è un viaggio emozionante che attraversa le origini del tango argentino fino ai giorni nostri, unendo musica e danza in un'armonia perfetta.

Per ulteriori dettagli e per l'acquisto dei biglietti in prevendita, visitare il sito ufficiale dell'Associazione Musicale Maurizio Quintieri www.associazionequintieri.com, oppure recarsi presso l’Agenzia InPrimafila di Cosenza.