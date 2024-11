Continuano anche dopo ferragosto gli eventi in giro per la Calabria, tra enogastronomia, escursioni, concerti e festival, che riempiranno le giornate e le serate estive di chi ancora può godere dei luoghi meravigliosi e degli eventi che la Calabria sa offrire. Dal mare, ai borghi alle montagne, eventi per tutti i gusti, i palati e gli interessi.

Cleto Festival

Se vi piace andare alla scoperta di piccoli paesi, non perdetevi il Cleto Festival, che dopo una pausa forzata di tre anni ritorna con la sua ottava edizione. Musica, concerti, laboratori ed incontri caratterizzeranno le tre giornate, che a differenza degli altri anni, si svolgeranno a Savuto, frazione di Cleto, presso il castello, il secondo dei due presenti sul territorio. Durante la prima serata, momenti salienti saranno la presentazione del libro Contro i Borghi, mentre dalle 21:00 si inizierà con l’arte di strada: Non mi rompete le bolle, con Pascal Slava, Jocu de lu risiku A conquist’ro mundu, di Kalura Meridionalismo Mediterranea, e alle 22:30 Mundial in concerto, e a seguire Dj Set con Francesco Virus.

La seconda giornata inizierà al mattino con l’escursione naturalistica alla scoperta di Cleto l’antica Petramala, e alle 19:00 Spazi Sonori al tramonto con talk Radio Storie nei solchi con Renato Failla, e presentazione del libro Comandare è meglio che fottere, con l’autore Claudio Metallo, e Claudio Dionesalvi a moderare. A seguire Artisti Distratti di Nuncepace, e per la parte teatro, Galassie di Francesca Gariano e Graziella Spadafora di Libero Teatro, che lasceranno la parola alla musica dei Sugar for your lips e i Santa Teresa, per finire con Fabio Nirta dj.

Per l’ultima giornata, laboratori nel pomeriggio, alle 19:00, Spazi Sonori al tramonto con Danilo Lico, e dopo l’incontro Segnali di Vita: Curare i territori per emancipare le menti, durante il quale interverranno vari rappresentanti di associazioni, festival e realtà culturali territoriali calabresi.

Spazio anche alla danza e al teatro: alle 21:10 l’Atelier del movimento Verona, con Verona Martina Tortelli e David Orioli, e Simu e puarcu di Angelo Colosimo. A chiusura RFC in concerto e festa con dj set. Scrubs F. Palermo e G. Celano.Per tutte e tre le serate saranno presenti le mostre Disegni dalla Frontiera di Francesco Piobbichi a cura di Gaia, Ombre di In Buona fede (Federica Giglio), e i cortometraggi di Kino de La Guarimba. Non mancherà l’enogastronomia locale, tra i punti forti dell’evento fin dalla prima edizione.

Pentedattilo Film Festival

Per gli amanti del cinema, dal 19 al 22 agosto si svolgerà a Pentedattilo, il paese fantasma in provincia di Reggio Calabria, il Pentedattilo Film Festival, la manifestazione che coniuga cinema, cultura e territorio, diretto da Americo Melchionda ed Emanuele Milasi, e che ritorna dopo due anni. 120 i i corti in concorso nelle cinque sezioni tradizionali – Territorio in movimento, Comedy, Music Video, Animation, Thriller – alle quali quest’anno si aggiungono le nuove Quarantine Short Films e Showcase Calabria Special Screening e una sezione fuori concorso, Climate Change Special Screening.

Si parte venerdì 19 agosto, alle ore 19:15, con la lezione magistrale di regia La scatola magica, diretta da Daniele Ciprì. Sabato 20 agosto, alle ore 18:00, il poeta e scrittore Michele Caccamo terrà la lezione magistrale di narrazione dal titolo Pasolini necessario con un’ospite speciale, il poeta Aldo Nove. Seguirà un approfondimento speciale sul grande intellettuale in occasione del centenario della sua nascita.

Domenica 21 agosto, alle 19:00, infine, la lezione magistrale di schizzi preparatori Dalla pagina allo schermo, diretta dall’animatore e regista Christian De Vita, che ha lavorato per produzioni internazionali come Cartoon Network, Disney, Fox, Warner Bros, Columbia Records, Sony BMG, e registi come Wes Anderson e Tim Burton.

Venerdì sera incontro con il regista reggino Giacomo Triglia, autore di famosissimi videoclip musicali per grandi artisti della scena nazionale. Altri eventi, incontri con i registi, mostre e momenti letterari arricchiranno il programma del Festival, al quale interverranno molti dei registi in concorso, i cui lavori sono stati selezionati in grandi competizioni internazionali.

Polcenelle ad Alessandria del Carretto

Spostandosi verso il nord della Calabria, ad Alessandria del Carretto, nel cuore del Pollino, ad accogliervi ci saranno i Polcenelle, le tipiche maschere alessandrine di carnevale che coloreranno le vie del piccolo paese ai piedi del Parco Nazionale, con musica, balli e vestiti tipici.

Solitamente svolta nel periodo invernale, in vista delle date di carnevale, per l’estate 2022 la manifestazione sarà svolta eccezionalmente d’estate, il 21 di agosto.

Si partirà dalla tradizionale vestizione delle maschere, e si andrà poi in giro per le strade, dove si potranno ascoltare i tipici strumenti accompagnare la sfilata: organetto, tamburello, zampogna. Saranno inoltre presenti mostre fotografiche, mentre alle 21:00 si svolgerà un concerto di musica popolare di quattro gruppi musicali provenienti da diverse aree del Sud: dall'area vesuviana, dal Gargano, e dal Pollino.

A Badolato insegui L’Arte

In provincia di Catanzaro, a Badolato, torna Insegui l’Arte – Festival della Ri-Conoscenza, dove musica, danza, arte, teatro, cinema, libri e approfondimenti sull’attualità saranno gli ingredienti principali della sesta edizione, organizzata dall'associazione Elicriso. Tra i protagonisti della rassegna ideata e diretta da Josephine Carioti, ci sarà Ziya Azazi, danzatore, coreografo e interprete che sarà protagonista di uno spettacolo e soprattutto del workshop “Dervish in progress”, aperto a ragazzi e adulti, a partire dal 21 agosto e per due giornate. Altri spettacoli saranno La bella poesia, di Moni Ovadia e Mario Incudine, Musica migrante di Vincenzo Capezzuto e i Soqquadro Italiano, e Leuca di Rachele Andrioli, Linha de Passedi Maria Pia De Vito, assieme a Roberto Taufic. Sarà inoltre presente Swamy Rotolo, l’attrice calabrese recente vincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista per “A Chiara”, di Jonas Carpignano (che sarà proiettato il 26 agosto, alle ore 22). Per la sezione dedicata alla presentazione di libri, Badolato accoglierà Enzo Brogi, con il suo Frammenti. Sentieri attraversati da piccole storie, e Ida Dominijanni, giornalista e saggista, per il suo 2001. Un Archivio: L’11 settembre, la war on terror, la caccia ai virus. L’inaugurazione del festival è affidata all’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia per il concerto “Ennio Morricone Tribute”. Spazio anche alle arti visive con le mostre curate da Josephine Carioti e Lara Caccia e ai Giovani Creativi, la sezione curata in collaborazione con i docenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. La conclusione della settimana del festival sarà dedicata alla scoperta del territorio, senza dimenticare la musica. Saranno due, infatti, le escursioni programmate per il 26 agosto: alle ore 8:30 partirà la passeggiata lungo il sentiero della fiumara di Alaca, che sarà seguita dalla ri-armonizzazione sonora con le campane tibetane curata da Alessandra Colucci e dal concerto delle Taràb Ensamble. Alle 21, invece, per le vie del borgo di Badolato si snoderà il tour guidato notturno alla scoperta della memoria popolare tra le “pietre parlanti”, a cura dell’associazione Riviera e Borghi degli Angeli.

Amantea Comics ad Amantea

Sulla costa tirrenica cosentina torna Amantea Comics, al Parco della Grotta di Amantea in memoria di Stefania Mari, il 20 e il 21 agosto. Il festival indipendente del fumetto, organizzato dalla famiglia Mari in memoria di Stefania scomparsa nel 2017, torna nelle strade della città di Amantea con le sue componenti Pop e Nerd, quest’anno più invogliati che mai. Con la presenza di artisti, illustratori, youtuber, Amantea Comics torna a ricordare Stefania dopo 5 anni dalla sua scomparsa, durante i quali si sono susseguite attività sul territorio con cultura, arte, spettacoli, momenti di aggregazione e di condivisione con GDR, cosplay, mostre e tanto altro, con la voglia ancora viva di rispecchiarsi nella sua mission fatta di condivisione, di ricordo e di amore. Il programma inizierà a snodarsi a partire dalle ore 16:00 del 20 agosto, con apertura stand, tavole artisti, attività ludiche e laboratori, e andrà avanti con V per Videogamer e Presentazione Progetto Segreto. Alle 19:00 Gax Crazy Band live e lettura del Piccolo Principe. La seconda giornata di festival, quiz con i Cinefamelici, Il mio vicino Hayao e l’atteso da tutti Contest Cosplay. Chiuderanno la manifestazione la banda musicale F. Curcio.

Ortica e L’ascolto nella natura selvatica a Belmonte Calabro

Un racconto sulla natura e le piante è quello che ci sarà sabato 20 agosto a Belmonte, con una lettura cantata e un laboratorio di disegno con Martina Girardi, pittrice nomade e cantastorie selvatica. Ortica ci accompagna a disegnare il paesaggio, ad ascoltare le canzoni delle stagioni, a chiudere gli occhi per trasformarci in alberi e scoprire che la natura selvatica respira sia fuori che dentro di noi.

Organizzato da La Rivoluzione delle Seppie, l’evento si svolgerà a Belmonte nell’area mercato a partire dalle ore 19:00. Con una speciale bicicletta da pittrice costruita da lei, Martina Girardi dipinge per le strade di paesi e città. Le sue ultime pubblicazioni sono: una raccolta di canzoni illustrate, “Le canzoni della Donna Albero” (2018 Blu Gallery Edizioni d'Arte) e “Ortica, guida all'ascolto della natura selvatica” (2020 Topipittori Edizioni).

A Nocera Terinese il ritorno della Festa della Birra

A Nocera Terinese dopo uno stop di tre anni a causa della pandemia Covid torna la Festa della Birra. Un appuntamento fisso dell’estate nocerese, giunto ormai alla settima edizione. Nelle due serate che si svolgeranno questo fine settimana in Piazza Giovanni Paolo II, a Nocera Marina, si susseguiranno manifestazioni culturali, dj set e concerti, dove nel durante si potrà degustare un’ottima birra fresca.

Sabato 20 agosto si inizia subito forte con lo stand di Fmc di Lucà Giuseppe Antonio & C. Fabbriche Musicali Calabresi che sarà presente in tutte e due le serate. Giuseppe Lucá e i suoi maestri vi faranno viaggiare nel tempo, riscoprendo gli antichi suoni della cultura calabrese. Poi, per la gioia dei più piccoli, il saggio di danza della scuola Nadd Accademy con la maestra Chiara Santangelo. Alle 23:30 sarà il momento dei colori e del dj set. A Nocera, per la prima volta arriva il Color Fest, che vedrà alla console due vecchie glorie dell'house nocerese.

Nella serata di domenica 21 agosto il concertone. Dalla prima serata il maestro Giuseppe Lucá intratterrà le persone presenti e aprirà il concerto degli Etnosound, che da anni rappresentano con certezza una delle realtà più importanti della musica etnica calabrese.