Ermal Meta è pronto a incontrare di nuovo il suo pubblico nei principali teatri italiani, con un tour intimo e suggestivo che farà tappa anche in Calabria. Il 28 marzo 2025 è la data scelta per il debutto al Teatro Mancinelli di Orvieto, un’occasione speciale per tutti i fan del cantautore di origine albanese che ha conquistato le classifiche italiane con la sua musica e i suoi testi intensi e poetici. Tra le tappe annunciate, il 12 aprile Meta si esibirà al Teatro Garden di Rende (CS), portando il suo live anche ai fan calabresi.

Un tour nei teatri italiani per un’esperienza più intima con i fan

Dopo il lungo tour estivo che ha visto Ermal Meta calcare i palchi all’aperto di tutta Italia, l’artista ha scelto i teatri come ambientazione per questa nuova tournée, una decisione che offre una dimensione più raccolta e intima. Il contatto diretto con il pubblico permetterà ai fan di vivere i brani di Meta in una chiave più intensa e personale, in un’atmosfera in cui i dettagli della sua musica potranno emergere con particolare forza. Nei concerti verranno proposti sia i brani più noti del suo repertorio sia quelli del suo ultimo album, Buona Fortuna, uscito il 3 maggio scorso.

Il nuovo album Buona Fortuna: un viaggio musicale e personale

Buona Fortuna è un disco speciale per Ermal Meta, nato come riflessione sulla parola “fortuna” e arricchito da un significato molto personale, dedicato a sua figlia, Fortuna, nata il 19 giugno. Il disco si presenta come un’opera complessa e coinvolgente, in cui ogni traccia si collega alle altre attraverso un simbolo specifico, con il filo rosso della copertina che collega la canzone omonima, “Buona Fortuna”, rappresentata da una bussola. Questo simbolo, come ha spiegato l’artista, rappresenta una guida, un augurio e una riflessione sul futuro.

L’album era stato anticipato dai singoli “Male più non fare”, in collaborazione con Jake La Furia, “L’unico pericolo” e “Mediterraneo”, tracce che hanno già raccolto il plauso dei fan e della critica. La copertina, con una balena bianca da cui partono dodici fili – undici bianchi e uno rosso – rappresenta il collegamento tra i brani e dà vita a un percorso visivo oltre che musicale.

Successo e riconoscimenti per Ermal Meta: dagli esordi a Sanremo ai dischi di platino

Ermal Meta si è affermato negli ultimi anni come una delle voci e delle penne più raffinate del panorama musicale italiano. In una carriera relativamente breve, è riuscito a conquistare 13 dischi di platino e 10 d’oro, un risultato straordinario che testimonia l’apprezzamento per il suo lavoro. Meta ha partecipato al Festival di Sanremo in diverse edizioni, raccogliendo successi e consensi: nel 2016 si è classificato tra le Nuove Proposte con “Odio le favole”; nel 2017 ha ottenuto il podio con “Vietato morire”; e nel 2018 ha vinto il Festival insieme a Fabrizio Moro con la canzone “Non mi avete fatto niente”, esibendosi poi anche all’Eurovision Song Contest, dove ha raggiunto il quinto posto.

La sua più recente partecipazione a Sanremo risale al 2021, quando si è presentato con il brano “Un milione di cose da dirti”, che gli ha permesso di conquistare il terzo posto. Questi riconoscimenti hanno consolidato la sua posizione come uno degli autori e interpreti più apprezzati della musica italiana contemporanea.

La tappa calabrese al Teatro Garden di Rende: biglietti già disponibili

Per i fan calabresi, l’appuntamento imperdibile sarà il 12 aprile 2025 al Teatro Garden di Rende. L’unica tappa in Calabria del nuovo tour è organizzata da Ticket Service Calabria e Dedo Eventi di Alfredo De Luca, e i biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati. L’evento si preannuncia come un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i successi di Ermal Meta in una location che favorisce la vicinanza e l’interazione con il pubblico, creando un’atmosfera unica e indimenticabile.